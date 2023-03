﻿Nicht mehr parteilos: Warum Rostocks Ex-OB-Kandidat Michael Ebert in die CDU eintritt

Er war Polizeichef in Rostock, führt heute die Bereitschaftspolizei und macht vielleicht schon bald politische Karriere? Michael Ebert, Ex-OB-Kandidat in Rostock, ist der CDU beigetreten. Prompt gibt es Gerüchte, welches Amt er nun anstreben könnte.

Rostock. Im Wahlkampf 2022 legte er noch wert auf das Prädikat „parteilos“, nun aber hat es sich Michael Ebert anders überlegt: Der Rostocker OB-Kandidat und Chef der Bereitschaftspolizei des Landes ist der CDU beigetreten. Generalsekretär Daniel Peters und Landeschef Franz-Robert Liskow nahmen das prominenteste Neu-Mitglied persönlich in die Partei auf. „Es ist Zeit, aufzuhören, politisch engagiert auf dem Sofa zu sitzen“, sagte Ebert der OZ.

Hansestadt Rostock: Zweiter bei OB-Wahl

Ebert – einst Polizeichef in der größten Stadt des Landes und bekannt als einer der härtesten Polizisten in MV – war 2022 als Parteiloser, aber mit Rückendeckung von FDP und CDU, ins Oberbürgermeister-Rennen in Rostock gegangen. In der Stichwahl unterlag er aber gegen die heutige Rathaus-Chefin Eva-Maria Kröger (Linke). „Der intensive Wahlkampf um die Position des Oberbürgermeisters Rostocks hat mich persönlich bereichert, trotz aller Widrigkeiten. Nach der nötigen Zeit des Abstandes ist der Entschluss, mich weiter politisch einzubringen, eine folgerichtige Entscheidung“, sagt Ebert heute.

Warum er sich für die CDU entschieden hat – und beispielsweise nicht für die FDP? „Mit der CDU verbinde ich die allermeisten gemeinsamen politischen Überzeugungen. Ich freue mich auf das Miteinander in der CDU dieses Landes. Dennoch möchte ich gerade jetzt auch den Freunden der FDP und der UfR noch einmal für die Unterstützung in meinem Wahlkampf danken.“

Michael Ebert: Berufen zu Höherem?

Die Landesspitze der CDU freut sich über den Beitritt des bekannten Ordnungshüters: „Diese Entscheidung zeigt, dass wir als CDU in Mecklenburg-Vorpommern wieder attraktiv sind. Mit ihm gewinnen wir einen überaus kompetenten und engagierten Mitstreiter“, so Parteichef Liskow.

„Michael Eberts Eintritt in die CDU ist ein Glücksfall für uns. Seine Erfahrungen und seine Fähigkeiten stärken die Arbeit der CDU. Er setzt damit ein klares Zeichen. Die Menschen gewinnen wieder Vertrauen in unsere Arbeit“, ergänzt „General“ Peters.

Kenner der Landespolitik prophezeien bereits, dass sich Ebert mit dem Partei-Eintritt für neue Aufgaben in Schwerin in Stellung bringe – zum Beispiel für den Fall, dass die CDU nach den nächsten Landtagswahlen wieder an einer Regierung beteiligt sein sollte. Als Polizei-Führer wäre Ebert eine denkbare Besetzung für Spitzenposten im Innenministerium.