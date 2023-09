Rostocks Chefnotärztin wehrt sich gegen eine umstrittene Entscheidung des Gesundheitsministeriums MV: Das hat angewiesen, dass Schlaganfall-Patienten nur noch in der Uni-Klinik behandelt werden sollen. Ein Fehler, meint die Notärztin. Sie wirft einer Abteilungsleiterin rechtswidriges Handeln vor.

Rostock. Bei Schlaganfällen geht es um Sekunden. Sie entscheiden über Leben und Tod, über vollständige Genesung oder bleibende Schäden. In MV zwingt das Gesundheitsministerium nun aber Rettungsdienste und Notärzte, Schlaganfallpatienten nicht mehr in die nächstgelegene, sondern ausschließlich in „zertifizierte“ Kliniken einzuliefern.