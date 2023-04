﻿Ein Laden für Lakritz-Fans: Rostocker Weinhändler eröffnet neuen Süßigkeiten-Shop

Weinhändler Armin Neumann aus Rostock will Lakritz-Lovers und Schokoladen-Fans den Einkaufsbummel versüßen. Er baut einen Schmuckladen in der Innenstadt zum Süßwarengeschäft um. Im Angebot sind Leckereien, die es mit Haribo und Katjes aufnehmen. Hier ist Abnehmen erlaubt: Gratisproben sollen selbst Skeptiker überzeugen.

Rostock. Wo bis vor Kurzem ein Juwelier Goldketten und Brillantringe verkaufte, sollen bald besondere Perlen Naschkatzen anlocken: In einem ehemaligen Schmuckladen in Rostocks Eselföterstraße will Weinhändler Armin Neumann kurz für Ostern einen Süßigkeiten-Shop eröffnen und Leckereien beliebter Marken wie Lakrids by Bülow anbieten.

Ob mit Passionsfrucht-Mantel oder Crunchy-Toffee-Hülle, mit Zuckerstreuseln oder Meersalzflocken: Die Bülow-Kugeln mit Laktizekern sind bei Kennern heiß begehrt und auch Armin Neumann kann ihnen nicht widerstehen. „Mein Favorit: die Sorte Caramel-Dattel.“

Der Unternehmer liebt die Geschmacksbömbchen und gibt sich täglich zwei-, dreimal die Kugel. Dabei ist er eigentlich kein Süßwarenhändler, sondern der Experte in Rostock, wenn es um edle Tropfen geht: Sein Geschäft „Weine und mehr“ ist im vergangenen Jahr vom bayerischen Spitzengastronomieausstatter Zieher zum Weinfachgeschäft des Jahres gekürt worden.

Auch Schokolade, Pralinen und Marzipan im Angebot

Im Weingeschäft reißen ihm die Kunden nicht nur Spirituosen aller Art buchstäblich aus den Händen, sondern auch Lakritze. Die Marke Lakrids by Bülow, die 2007 mit einem kleinen Laden auf Bornholm begann, ist heute weltweit in aller Munde, auch und gerade in Rostock. „Wir zählen zu den Topsellern in Deutschland“, sagt Armin Neumann stolz.

Armin Neumann in seinem Geschäft „Weine & Mehr“ in der Breite Straße 11 in Rostock. © Quelle: Martin Börner

Weil der Jieper seiner Kundschaft auf das „schwarze Gold“ immer größer wird, bietet Neumann ihnen nun ein 25 Quadratmeter großes Schlaraffenland: Im Shop „Lakritz & Co.“ werden neben der namensgebenden Süßware auch Salmiak-Liköre, Pralinen aus Skandinavien, Stralsunder Marzipan und Schokoladen der Mecklenburger Manufaktur Kilian & Close verkauft. Der Eröffnungstermin steht: Am Mittwoch (5. April) sollen sich erstmals die Ladentüren für Kunden öffnen.

Kunden können „Lakritz & Co.“ in Rostock kostenlos probieren

„Die Idee, so einen Laden aufzumachen, ist schon ein bisschen verrückt“, sagt Armin Neumann und lacht. Schließlich scheiden sich an Lakritz die Geister. „Entweder man liebt oder man hasst es, dazwischen gibt es nichts.“ Doch er muss nicht lang Süßholz raspeln, um selbst Skeptiker vom „schwarzen Gold“ zu überzeugen. Er lässt den Geschmack für sich sprechen und jeden Kunden verschiedene Sorten probieren. Dabei habe schon mancher Kostverächter, der Haribo-Lakritzschnecken oder Katjes-Katzenpfötchen verschmäht, seine Liebe zu Lakritze entdeckt, erzählt Neumann.

Armin Neumann ist sich sicher, dass er mit seinem Lakritzladen den Geschmack der Kunden trifft. Für alle, die zur Süßigkeit einen guten Tropfen möchten: Bei „Weine und mehr“ soll es auch weiterhin Bülow-Kugeln geben.