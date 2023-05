﻿„Welt überfüllt“ feiert Premiere an der HMT Rostock: Lohnt sich das Stück?

Rostock. Mit gleich zwei Vorstellungen hatte das Stück „Welt überfüllt“ an der Hochschule für Musik und Theater Rostock Premiere. Es wurde von Schausielstudierenden des 7. Semesters am Freitag und am Sonnabend (5. und 6. Mai) aufgeführt, Regie führte Jakob Arnold.

Für die Studierenden war es auch deshalb eine Herausforderung, weil zwanzig Rollen zu übernehmen waren. Mit diesem Stück hatten die Beteiligten eine inzwischen vergessene Autorin wieder ans Licht der Öffentlichkeit geholt. Geschrieben hatte das Stück Anna Gmeyner (1902-1991) in den 1920er Jahren, bevor die österreichisch-jüdische Autorin vor den Nationalsozialisten nach England floh.

„Welt überfüllt“: Auf der Suche nach dem Lebensglück

Die Entstehungszeit war dem Stück anzumerken, auf der Bühne wurde die fiebrige Großstadt-Atmosphäre der Goldenen Zwanziger lebendig. Es war auch eine Zeit der großen sozialen Widersprüche, eine unbequeme Welt, in der jeder seinen Platz finden musste. Die große Bedrohung jener Zeit – die Arbeitslosigkeit – wird in diesem Stück zur existenziellen Frage erhoben.

Daran hing das eigene Lebensglück, jeder musste irgendwie an Geld kommen. Die Mittel waren unterschiedlich. So war es ein Raubüberfall, der die Handlung einleitete, bevor sie zu einem Panorama jener Zeit wurde. Darin hat auch die Suche nach dem Liebesglück ihren Platz.

Rostocker HMT-Studierenden spielten mit viel Energie

Die Handlung pulsierte über mehrere Orte, beginnend an einem Bahnhof, wo sich wildfremde Menschen begegnen. Die Handlungsorte wechselten, die Figuren auch. Die große Bühne im HMT-Katharinensaal bot vorn Platz für die Darsteller, der hintere Bühnenbereich wurde als offene Künstlergarderobe mit einbezogen. Das war in der Ausstattung (Bühne und Kostüme: Katharina Grof) eine interessante Lösung.

Ein geschickter Schachzug war auch, die nüchternen Regieanweisungen der Autorin als Sprechtexte in die Vorstellung einzubeziehen.

Dezent, aber wirkungsvoll eingesetzte Bühnenmusik

Die Studierenden spielten mit viel Energie: Rhiona Glienke, Yanthe Glienke, Lilli Reents, Sophia Rudi, Malin Steitz, Charlotte Well und Pablo Striebeck. In der Rolle des Paul Immergrün war Tamino Bösche für den erkrankten Justin Otto eingesprungen. Eine dezent, aber wirkungsvoll eingesetzte Musik von Raoul Biedinger (Gitarre) und Jonas Brümmer (Kontrabass, Trompete und vieles mehr) schaffte zusätzlich Stimmungen, in denen dieses Stück zum Leben erwachte.

Nächste Vorstellungen von „Welt überfüllt“ im Katharinensaal der HMT am 16. und 17. Juni um 19.30 Uhr, Eintritt 15 Euro, ermäßigt 10 Euro zzgl. Abendkassenzuschlag