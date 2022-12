﻿WG Schiffahrt-Hafen macht Müllschächte in Rostock dicht – Hausbewohner verärgert

Ihr Block in Lütten Klein galt einst als Vorzeigeobjekt, nun soll ihnen ein Stück Komfort genommen werden, bemängeln Mieter des Blocks in der Helsinkier Straße. Das Argument des Brandschutzes ist für viele nur vorgeschoben, denn passiert sei noch nie etwas. Der Vermieter zeigt sich erstaunt über die Haltung.

Rostock. Christine Flach versteht die Welt nicht mehr. Seit mehr als 50 Jahren wohnt sie in dem Block mit elf Stockwerken und drei Aufgängen im Rostocker Stadtteil Lütten Klein. 1970, bevor sie in das neue Hochhaus in der Helsinkier Straße 90 bis 92 zog, habe der Vermieter sie vor die Wahl gestellt: entweder eine Wohnung im Flachbau mit Balkon oder eine im Hochhaus, mit Fahrstuhl und Müllschlucker. „Man musste ja auch ans Alter denken“, so Flach, die bereits seit Jahren Rentnerin ist, über ihre Entscheidung von damals.

Doch nun sollen sie und ihre Nachbarn auf Letzteren verzichten. Der Vermieter, die Wohnungsgenossenschaft (WG) Schiffahrt-Hafen, habe angekündigt, die Müllschächte zum Jahreswechsel komplett zu verschließen. Gerade für die älteren Hausbewohner – viele von ihnen leben seit dem Erstbezug vor 52 Jahren in dem Elfgeschosser im Zentrum Lütten Kleins – brachte der eine große Entlastung. Sie wünschen sich, dass ihr Müllschacht bleibt, haben dafür sogar Unterschriften gesammelt und diese der Genossenschaft kurz vor Weihnachten übermittelt.

Block in der Helsinkier Straße war einst ein Vorzeigeobjekt

111 Personen, die in dem Block mit etwa 250 Wohnungen leben, hätten das Schreiben an die Genossenschaft gezeichnet, sagte Gerhard Mader. Er gehört wie Christine Flach zu denen, die den Block gerade wegen Fahrstuhl und Müllschacht auswählten, um darin möglichst barrierearm alt zu werden. Das Haus in der Helsinkier Straße sei damals ein Vorzeigeobjekt gewesen, „mit allem Drum und Dran“, erklärte eine weitere Bewohnerin, die die gewohnte Abfallbeseitigungsanlange ungern hergeben möchte vor Ort.

Er könne den Ärger zwar verstehen, sagte Roland Blank, Vorstand der WG Schiffahrt-Hafen, doch an der Entscheidung sei nicht zu rütteln. „Die Anlagen entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen an den Brandschutz und müssen deshalb geschlossen werden.“ Das sei jüngst bei einer Begehung mit dem städtischen Brandschutzamt festgestellt worden und so werde es auch den Mitgliedern der Genossenschaft mitgeteilt.

Der Häuserblock in der Helsinkier Straße 90 bis 92 wurden 1970 erstbezogen. Viele Mieter wohnen seitdem darin. © Quelle: Katrin Zimmer

Für Hausbewohner Gerhard Mader ist das nur ein vorgeschobenes Argument. Genauso wie der Vorwurf, dass die Mieter ihren Abfall nicht richtig trennen, sondern achtlos alles Mögliche in den Schacht werfen würden, in den ausschließlich Restmüll gehört. „Bei uns kommt in den Mülleimer in der Küche nur der Restmüll, den wir über den Müllschlucker entsorgen.“ Plastik, Metalle, Papier und Glas würden separat in den dafür vorgesehenen Behältern entsorgt, skizzierte er in einem Schreiben an die WG Schiffahrt-Hafen.

Den Müllschacht im Häuserblock Helsinkier Straße 90 bis 92 in Lütten Klein gibt es seit der Errichtung des Hauses im Jahr 1970. Mieter Gerhard Mader zeigt, wie er funktioniert. © Quelle: Katrin Zimmer

Auch sei es sehr viel besser, den Hausmüll nicht durch das ganze Gebäude tragen zu müssen oder dafür die schmalen Fahrstühle zu nutzen. „Es geht uns um die Hygiene. Die Flure werden nur einmal in der Woche gemacht und die Aufzüge sind oft schmutzig“, pflichtete Nachbarin Christine Flach bei. Sie legte bereits Widerspruch gegen die geplante Schließung ein. Der allerdings wurde von der Genossenschaft mit dem Hinweis auf den unzureichenden Brandschutz abgelehnt. Unverständlich für einige Mieter: „Hier ist noch nie was passiert“, lautete die einhellige Meinung.

Experten warnen: Müllschächte wie Brandbeschleuniger

Das aber, so Genossenschaftsvorstand Blank, sei kein Argument, um untätig zu bleiben. „Diese Anlagen stellen im Brandfall eine akute Gefahr dar und die Sicherheit aller Mieter steht an erster Stelle.“ Sachverständige erklärten, dass solche Schächte ein mögliches Feuer wie in einem Kamin noch mehr anheizen würden. Feuerwehrleute müssten ihre volle Kraft auf den Schacht lenken, sodass Menschen ernsthaft zu Schaden kommen würden. „Das kann niemand wollen“, sagte Blank.

Mehr als 11 000 Mitglieder in Rostock Die WG Schiffahrt-Hafen wurde 1954 in der Hansestadt Rostock gegründet und zählt heute mehr als 11 000 Mitglieder. 2022 befanden sich rund 10 000 Wohnungen in ihrem Bestand. Aktuellste Neubauprojekte sind der Komplex am Rosengarten, in dem die Genossenschaft zusammen mit der WG Marienehe etwa 150 Wohnungen errichtet hat, sowie der Brecht-Park in Evershagen, in dem ebenfalls 150 Einheiten entstehen. Etwa die Hälfe davon sind Sozialwohnungen.

Ein solcher Fall hatte sich in Rostock im Februar im Kolumbusring in Schmarl zugetragen. Mehr als 50 Einsatzkräfte waren damit beschäftigt, einen Brand zu löschen, der durch im Keller entflammten Müll ausgebrochen war. Ein Säugling und ein älterer Mann mit Gehbehinderung wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt wurden 15 Mieter evakuiert.

Mieter werden benachrichtigt, Firma für Umbau gesucht

Zuletzt hatte die WG Schiffahrt-Hafen bereits in einem Komplex in der Ahlbecker Straße Müllschlucker außer Betrieb genommen. Direkt zum Jahreswechsel werde es die Genossenschaft laut Blank noch nicht schaffen, die Anlagen in der Helsinkier Straße zu schließen. Zum einen seien noch nicht alle Mieter schriftlich benachrichtigt worden. Zum anderen sei noch kein Unternehmen mit der Umbaumaßnahme betraut worden, sagte Blank am Donnerstag.