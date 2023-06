﻿Wie schädlich ist Schleppnetzfischerei? Rostocker Forscher auf Mission in der Ostsee

Rostock. Die Schleppnetzfischerei ist für Seestern, Krabbe, Muschel und Co ein echter Horror. Täglich wird ihr Lebensraum dadurch in Mitleidenschaft gezogen. „Jeder Quadratmeter Meeresboden wird im Schnitt einmal im Jahr durchgepflügt“, berichtet Prof. Jürgens vom Leibniz-Institut für Ostseeforschung in Warnemünde. Mit einem Team ist er derzeit auf einem Spezialschiff unterwegs, um die Schäden genauer zu erforschen. Denn um den Meeresboden zu schonen, soll bis 2030 in bestimmten Schutzgebieten in der Ostsee die Schleppnetzfischerei verboten werden.

Zwar sei sich die Wissenschaft seit Jahren einig, dass das ständige Schleifen der tonnenschweren Fangvorrichtungen dem Ökosystem Ostsee schadet, dennoch ist bisher wenig über das Ausmaß bekannt. Genau dies will Jürgens nun ändern. „Aktuell ist sie sogar selbst noch in Meeresschutzgebieten noch erlaubt“, so Jürgens.

Prof. Klaus Jürgens auf dem Deck des Forschungsschiffs. © Quelle: Constantin Krüger

Meeresschutzgebiete Gebiete im selben Zustand wie normale Gebiete

Die Konsequenz: Es lassen sich laut Jürgens aktuell keinerlei Unterschiede der Gesundheit des Ökosystems zwischen Meeresschutzgebiet und Nichtmeeresschutzgebiet messen. „Erst wenn wir das Ökosystem in den Meeresschutzgebieten nach dem Verbot untersuchen, wissen wir, wie sich die Schleppnetzfischerei auf das Leben im Meer auswirkt“, so Jürgens.

Die dafür nötigen Vergleichsdaten sammelt der Biologe seit Freitag gemeinsam mit seinem Team auf dem Rostocker Forschungsschiff „Elisabeth Mann Borgese“. Insgesamt 18 Tage geht es für die Forscher auf die Ostsee, um verschiedene Messungen durchzuführen. Unter anderem geht es in die Pommersche Bucht und vor die Insel Fehmarn.

Dort werden die Forscher Bodenproben entnehmen, den Meeresgrund vermessen und weitere Tests durchführen. Mit speziellen Konstruktionen, die auf den Grund herabgelassen werden, wird Sand entnommen und später an Deck ausgewertet, durch eine Öffnung im Schiffsbauch können Wasserproben aus verschiedenen Tiefen gewonnen werden und mit einem sogenannten Fächerecholot werden so die Auswirkungen der schweren Schleppnetze verbildlicht.

Mit dieser speziellen Maschine kann das Team rund um Prof. Jürgens Wasserproben in der Tiefe nehmen. © Quelle: Constantin Krüger

Meeresboden durch Schleppnetze durchfugt

„Man sieht da teilweise richtig tiefe Fugen im Meeresgrund“, so Jürgens. Die oft über einen Kilometer langen Schleppnetze werden an jeder Seite mit Kufen versehen, die laut Jürgens den Meeresboden förmlich durchpflügen.

Dabei sei dieser sehr wichtig für das Ökosystem Meer. So könne der Meeresboden CO2 speichern und Lebewesen wie Seesternen oder Muscheln Lebensraum bieten. Diese würden wiederum zur Verbesserung der Wasserqualität beitragen, da sie das Wasser ständig filtern.

Für Prof. Klaus Jürgen ist die Reise nicht die erste dieser Art. „Eigentlich sollten wir schon längst mit diesen Untersuchungen fertig sein – Corona hat uns da aber einen Strich durch die Rechnung gemacht“, so Jürgens. „Aufgrund der Auflagen hätte nur die Hälfte der Crew an Board gedurft.“ Unter diesen Bedingungen effektiv auf der „Elisabeth Mann Borgese“ zu forschen sei nicht möglich gewesen.

Air Defender 2023 sorgte für Schwierigkeiten

Auch die aktuelle Planung der Forschungsreise sei herausfordernd gewesen. So musste das Militärmanöver Air Defender 2023 berücksichtigt werden, da für die Zeit des Manövers das Seegebiet teils gesperrt war.

Insgesamt erhofft sich Jürgens eine umfangreiche Proben- und Basisdatengewinnung. „So richtig spannend wird es dann erst in den kommenden Jahren, wenn in Meeresschutzgebieten nicht mehr mit Schleppnetzen gefischt werden darf“, so Jürgens. Nach 18 Tagen wird es für die elf Besatzungsmitglieder und zwölf Wissenschaftler dann wieder zurück nach Rostock gehen. Das Forschungsschiff „Elisabeth Mann Borgese“ ist 56 Meter lang und wiegt über 1000 Tonnen.

