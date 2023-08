﻿Mit Schlafsack in die Koje: Wie übernachtet es sich auf einem Hanse-Sail-Segler?

Rostock. Sich einmal wie eine echte Seefahrerin fühlen. Wo können Landratten das besser als auf der Hanse Sail? Zum Start der 32. Hanse Sail in Rostock wollte ich es selbst testen: Wie ist es, auf einem alten Logger zu übernachten? Bepackt mit Schlafsack und guter Laune ging es um 23 Uhr los. Wer die gute Laune nicht selbst mitbringt, bekommt sie spätestens durch die Crew der „Pippilotta“. Denn die macht ordentlich Stimmung.

Dreimaster „Pippilotta“ ist geräumiger als gedacht

„Pippilotta“ ist schnell gefunden. Grasgrün, mittig an der Haedgehalbinsel gelegen. Das Schiff ist zur Hanse Sail aus Kappeln (Schleswig-Holstein) angereist. Kapitän Hartwig Schröder wartet bereits: „Morgen geht es früh raus, die ersten Segelgäste kommen gegen neun Uhr“, sagt Schröder. Also nicht lange schnacken. Unter Deck ist der Speisesaal, vier große Tische stehen bereit, um die Übernachtungsgäste morgens mit Frühstück zu empfangen. Vorbei an der geräumigen Küche geht es in die Schlafkammern.

Die „Pippilotta“ kam aus Kappeln zu Hanse Sail. © Quelle: Ove Arscholl

Zwei, sechs oder acht Personen passen in die drei Kammern. Sieht gemütlicher aus als erwartet, hat etwas von Jugendherberge. Zusammen mit den Kammern der Crew zählt das Segelschiff 36 Kojen, 50 Personen könnten höchstens hier schlafen, informiert der Kapitän. „Im Speisesaal gibt es ja auch noch Bänke.“ Mit seinen 43,5 Metern ist der Dreimaster geräumiger als vermutet.

„Wollte die Welt entdecken“ – Kapitän fährt seit 45 Jahren zur See

Zurück an Deck: Noch eine kurze Einweisung zu den Toiletten – je nach Notdurft entweder das WC steuerbord oder backbord benutzen. Aha! Dann ist die Führung zu Ende, der Kapitän müde, die Crew aber noch lange nicht. Endlich Zeit, für einen Plausch an Bord.

Hartwig Schröder, Kapitän der „Pippilotta“, sitzt in der Nacht am Steuerrad und genießt die Atmospähre im Rostocker Stadthafen. © Quelle: Ove Arscholl

Seit 45 Jahren fährt Hartwig Schröder zur See. Der gelernte Buchhändler wollte nach zehn Jahren mehr von der Welt sehen: „Die Welt ist rund und bunt. Wasser und Segeln waren schon immer mein Ding.“ Also kaufte er sich seinen ersten Kutter, wohnte insgesamt 13 Jahre auf Schiffen. Die heute 90-jährige „Pippilotta“ trat vor über 30 Jahren als alter Frachter aus Norwegen in sein Leben: „Seitdem bereisen wir die Welt. Norwegen, Frankreich, das Baltikum – ,Pippilotta’ ist schon um die ganze Welt gesegelt.“

Mit seiner Frau Sabine Katzor und Sohn Erik (11) lebt der 74-Jährige bei Kappeln in Schleswig-Holstein. Beide sind natürlich mit an Bord bei der Hanse Sail, an der der Kapitän seit 29 Jahren teilnimmt. Für den gebürtigen Schweriner ist es quasi wie nach Hause kommen. „Die Hanse Sail ist das einzige Segel-Event, das ich besuche.“

Crewmitglieder nutzen jährliches Treffen: „Wie nach Hause kommen“

Unter den zehn ehrenamtlichen Helfern an Bord sind Fiete Lefahrt (65), Hans Kogel (62) und Ingo Kubelke (67). Die drei sind Mitglieder der irischen Folk-Band Drumchapel Mist und sorgen seit vielen Jahren für Musik und Stimmung über und unter Deck. „Hans und ich haben uns 2004 auf der ,Pippilotta’ kennengelernt. Wenn wir in den Hafen von Warnemünde fahren, ist das wie nach Hause kommen für uns“, sagt Fiete, der nicht mehr genau weiß, wie lange sie schon zur Hanse Sail kommen. „Es geht ums Glücklichsein, ums Beisammensein und Leute treffen“, meinen die pensionierten Berufssoldaten.

Hans Kogel (62), Fiete Lefahrt (65) und Ingo Kubelke (67) sind Mitglieder der Band Drumchapel Mist, spielen an Bord der „Pippilotta“ und packen dort auch mit an. © Quelle: Sarah Klas

Die Crew singt, scherzt, hat einfach eine gute Zeit zusammen. „Wir sehen uns einmal im Jahr. Das kosten wir aus“, sagt der Hamburger Hans Kogel. Dann ist aber Zeit für die Koje.

Eingemummelt in Schlafsack und Wolldecke schalte ich das Licht der Kammer aus. Durchs Dachfenster scheint Mondlicht, von draußen sind noch einige Crewmitglieder noch zu hören. In der Kammer gibt es eine Steckdose und einen Heizofen. Wlan gibt’s nicht. „Mir ist es wichtig, unseren Gästen, häufig Schulklassen, zu vermitteln, dass es noch etwas anderes als Technik gibt. Ich liebe die Naturabhängigkeit auf dem Schiff“, sagt Kapitän Schröder.

Das kostet die Nacht an Bord des Segelschiffs

Die Nacht ist ruhig, ich schlummere tief und fest. Der Wecker klingelt zwar zu früh, doch der Gedanke, nur eine Treppe hochsteigen zu müssen, um den Hafen zu sehen, motiviert mich. Es duftet bereits nach frischgebrühtem Kaffee. Dass die ersten Regentropfen vom Himmel fallen, ist halb so wild. Herrlich!

Hier sind noch Kojen zur Hanse Sail 2023 frei Nicht nur die „Pippilotta“ bietet Übernachtungsmöglichkeiten an. Auch auf diesen Schiffen können Gäste schlafen: Die Nacht in der Zweier- oder Viererkabine an Bord der „De Albertha“ kostet 43 Euro p. P. Kaffee/Tee sowie ein Croissant/Brötchen sind inklusive. Eine Koje auf der „Stella Maris“ kostet 54 Euro für Erwachsene und 44 Euro Kinder von sechs bis zwölf Jahren. Eine eigene Kabine kostet 66 Euro. Ansonsten schlafen Gäste in Zweier-, Dreier- oder Viererkabinen. Frühstück inklusive. Zwar nicht übernachten, dafür die Abendstunden von 19 bis 23 Uhr genießen, können Gäste auf der „Ernestine“. Erwachsene zahlen 61 Euro, Kinder von fünf bis zwölf Jahren 46 Euro. Begrüßungsgetränk, Essen und Kaffee/Tee inklusive. Weitere Infos unter www.hansesail.com. Übernachtungen können außerdem unter Tel. 0381/3812974 oder -75 gebucht werden.

Während ich an Deck die Seeluft genieße, bringt das Backmobil der Bäckerei Kentzler die Brötchen direkt ans Schiff. Gemeinsames Frühstück mit der Crew, dann ist es auch schon vorbei mit dem Seefahrer-Abenteuer.

An Bord der „Pippilotta“ auf der HanseSail 2023: OZ-Redakteurin Sarah Klas hat eine Nacht an Bord verbracht. © Quelle: Sarah Klas

Während Fiete, Hans und Ingo mitanpacken müssen – Deck schrubben, Toiletten putzen, Müll rausbringen – packe ich meine Sachen und verabschiede mich. Auch wenn die Dusche am Hafen eigentlich dazugehöre, so der Kapitän, verzichte ich lieber. Kann ja direkt nach Hause.

59 Euro kostet die Nacht an Bord der „Pippilotta“. Frühstück inklusive. Wer möchte, kann auch den Segeltörn am nächsten Tag dazubuchen. Zur aktuellen Hanse Sail sind sogar noch Kojen frei.

Mein Fazit: Die Stimmung an Bord, die herzliche Crew, deren Seeverbundenheit haben sofort abfärbt und das leckere Frühstück für den Preis überzeugt. Die Matratzen sind bequem, den Komfort eines Vier-Sterne-Hotels dürfen Gäste jedoch nicht erwarten.

