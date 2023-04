﻿Rostock: Wiederaufbau des Weidendoms gestartet – und ein Rapper hilft mit

Kostenfrei bis 07:54 Uhr lesen

Rostock Griffins zu Gast

American Football in Ribnitz: Am Sonntag kracht’s im Stadion am Bodden

Am Sonntag, 23. April, bestreiten die Rostock Griffins ein Testspiel in Ribnitz-Damgarten. Dann will auch Neuzugang Isaiah Weed zeigen, was er kann. Wir haben mit dem Quaterback gesprochen.