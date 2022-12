﻿Rostock will Angelkarten teurer machen – was bringt die neue Angel-Saison in MV?

Die OZ hat mit einem Experten über die wichtigsten Neuerungen für Angler gesprochen. Für Ostseeangler gilt ein Dorschfangverbot vom 15. Januar bis 31. März. Beim Ostseelachs wird das EU-Fangverbot fortgeführt. Welche Neuerungen sonst noch wichtig sind.

Rostock. Eine Inflationsrate von rund zehn Prozent – alles wird spürbar teurer. Nun sollen auch die Petrijünger in MV für ihr Hobby tiefer in die Tasche greifen. Konkret plant die Hansestadt Rostock eine Verteuerung für die Unterwarnow-Karte. Drohen weitere Abgabeerhöhungen? Die OZ sprach darüber mit Thomas Richter, Abteilungsleiter Fischerei und Fischwirtschaft im Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei in Rostock.