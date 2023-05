﻿Weil Rostock Brandschutz nicht absichern will: Muss das Marinearsenal den Betrieb einstellen?

Ärger um die Sicherheit

Das Marinearsenal in Rostock darf nur arbeiten, wenn der Brandschutz sichergestellt ist – durch eine eigene Feuerwehr. Doch das wird nun zu einem Problem: Einen privaten Dienstleister will sich die Bundeswehr nicht leisten, die Hansestadt kann und will nicht helfen. Dabei hat der Bund Rostock sogar eine neue Wache angeboten.

