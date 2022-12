﻿Aus der Traum für Wassersportler? Rostock will Sanierung der Mühlendammschleuse streichen

Zu teuer und mit zu vielen Hürden verbunden wäre das Bauprojekt, lässt Finanzsenator Chris von Wrycz Rekowski (SPD) in einem Papier an die Bürgerschaft mitteilen. Die hatte zuletzt den Kauf des Denkmals beschlossen. Der Verein, der sich für den Erhalt der Schleuse in Rostock einsetzt, will weiterkämpfen.

