﻿Rostock wird Ammoniak-Drehscheibe: Die Vernunft-Antwort auf Habecks Heiz-Ideologie

Der norwegische Konzern Yara will über Rostock „grüne“ Heizenergie für Privathaushalte und Industrie in Ostdeutschland liefern. Auch für „Otto Normal“ sind das gute Nachrichten: Denn der Wasserstoff „made in Rostock“ könnte eine echte, saubere und vor allem günstige Alternative zu Habecks Wärmepumpen-Plänen sein, meint OZ-Chefreporter Andreas Meyer.

Rostock. Bis 2045 will Deutschland klimaneutral sein – und für dieses Ziel hat die Bundesregierung um Klimaminister Robert Habeck zuletzt vor allem die Privathaushalte ins Visier genommen: Schon ab kommendem Jahr dürfen „klassische“ Öl- und Gasheizungen nicht mehr eingebaut werden. Genau deshalb sind die Pläne des norwegischen Konzerns Yara in Rostock so wichtig. Für alle Bürger.

Offen sein für neue Technologien

Die Norwegen wollen in großem Stil „grün“ erzeugten Ammoniak in die Hansestadt bringen und dort wieder in Wasserstoff umwandeln – als Alternative zum fossilen Erdgas. Während Habeck und seine grünen Getreuen am liebsten alle Bürger dazu zwingen würden, auf Wärmepumpen umzusteigen, liefert die Industrie die Vernunft-Antwort.

Denn wie schon in der Debatte um E-Autos oder Verbrenner mit „sauberen“ Treibstoffen zeigen sich Habeck und die Seinen wenig offen für alternative Technologien. Wasserstoff sei zu teuer, nicht in ausreichender Menge vorhanden, bei der Produktion gehe viel (elektrische) Energie verloren.

Das spricht für Ammoniak und Wasserstoff

Aber: Für Wasserstoff können die bestehenden Netze genutzt werden – und sogar viele moderne Gasthermen. Wasserstoff lässt sich (in Form von Ammoniak) einfach speichern. Für Wasserstoff als Brennstoff müssen auch nicht Millionen Wärmepumpen aus China importiert und die kompletten Stromnetz erweitert werden. In Rostock prüfen bereits die Stadtwerke, wie sie das saubere Gas für die Fernwärme nutzen können. Ammoniak und Wasserstoff – das ist vernünftig.