﻿Banken-Fusion: Rostock wird neuer Sitz der VR-Bank Mecklenburg

Rostock/Schwerin. Für Jan-Arne Hoffmann ist es bereits die sechste Fusion, die er persönlich begleitet. Der 51-Jährige hat derzeit eine deutschlandweit wohl einzigartige Doppelfunktion inne. Er ist Vorstandsvorsitzender zweier Banken, der VR-Bank Mecklenburg und seit Juli auch der Rostocker Volks- und Raiffeisenbank. Möglich ist das, weil beide Häuser verschmelzen werden. Zukünftig wird es dann nur noch die VR-Bank Mecklenburg auf dem Papier geben, der Hauptsitz kommt dafür in die Hansestadt.

Es habe durchaus Überlegungen gegeben, ob Schwerin als Landeshauptstadt oder Rostock der zukünftig beste Sitz für die Hauptverwaltung darstelle. Den Ausschlag gab: „Rostock ist das wirtschaftliche Zentrum Mecklenburg-Vorpommerns und die VR-Bank ein wirtschaftliches Unternehmen. Es ist sinnvoll, dass wir uns hier positionieren“, erklärt Hoffmann. Große Konsequenzen habe diese Entscheidung für die Mitarbeiter aber nicht, betont der Vorstandsvorsitzende. „Mit der Verschmelzung geht nur für wenige Angestellte auch eine räumliche Veränderung einher“, so Hoffmann. Darunter ist er selbst.

Mit 50 000 Mitgliedern größte genossenschaftliche Regionalbank

Sein Büro ist bereits jetzt in das Verwaltungsgebäude an der Rostocker Buchbinderstraße 19 gewandert. Zuvor führte ihn sein Arbeitsweg täglich von seinem Heimatort Wismar nach Schwerin, wo die VR-Bank Mecklenburg bislang ihren Hauptsitz hatte. Mit der in diesem Jahr beschlossenen Fusion wächst die neue VR-Bank auf 50 000 Mitglieder an und stellt damit die landesweit größte genossenschaftliche Regionalbank in Mecklenburg dar. Das gemeinsame Institut käme laut Angaben des Unternehmens dann auf ein betreutes Kundenvolumen von rund 5,7 Milliarden Euro. Die Bilanzsumme läge bei 3,3 Milliarden Euro. 399 Mitarbeiter, circa 140 000 Kunden und 21 Geschäftsstellen wären dann vereint.

In Sachen Geschäftsstellen sind jedoch einschneidende Veränderungen geplant, die laut Hoffmann aber nichts mit der Fusion zu tun hätten. Sie betreffen den Bereich der Rostocker Volks- und Raiffeisenbank. Konkret werden aus neun Geschäftsstellen drei große. Zum 4. Oktober werden die Standorte Sanitz, Tessin, Dummerstorf, Graal-Müritz, Warnemünde und in Rostock im Doberaner Hof dann nicht mehr als vollwertige Geschäftsstellen geführt. Hier können Kunden dann noch mittels Selbstbedienung beispielsweise an ihr Geld und an ihre Kontoauszüge kommen. Mitarbeiter werden laut Hoffmann nicht entlassen, sondern sie verstärken die Beraterteams an den verbleibenden drei Standorten, dem Regionalzentrum und baldigen Hauptsitz in Rostock in der Buchbinderstraße sowie in den beiden Geschäftsstellen in Rostock-Lütten Klein oder im Hanse-Center in Bentwisch.

„Die Neuausrichtung war ganz unabhängig von der Fusion geplant und resultiert aus einem geänderten Kundenverhalten“, erklärt Hoffmann. Schon vor Corona wäre der Trend zu erkennen gewesen, dass immer mehr Kunden ihre Geschäfte digital abwickeln wollten. Die Pandemie habe das deutlich verstärkt. Laut Angaben des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken erfolgen im Privatkundengeschäft inzwischen 98 Prozent der Bankkontakte online und somit noch zwei Prozent über die Geschäftsstelle. „Es ist absehbar nicht so, dass Kunden auf die persönliche Beratung verzichten wollen“, stellt Hoffmann klar. Aber viele alltägliche Dinge wie Überweisungen, verlorene EC-Karten oder das Ändern des Dispos ließen sich eben heute digital abwickeln.

„VR-Bank Mecklenburg als die digitale Regionalbank im Land“

Genau darin sieht der Vorstandsvorsitzende die Zukunft und kündigt an: „Die VR-Bank Mecklenburg wird die digitale Regionalbank im Land sein.“ Dafür sollen Möglichkeiten wie Onlinebanking, der telefonische Kundendienst und die App-Anwendungen weiter ausgebaut werden. Unter anderem soll auch die technische Voraussetzung geschaffen werden, dass Onlinekunden auch eine digitale Unterschrift leisten können. Bislang müssen die Unterlagen immer noch ausgedruckt und zur Unterzeichnung zugeschickt werden. Auch strukturell soll sich diese Philosophie im Unternehmen abbilden. So wird zukünftig zwischen drei Bereichen unterschieden: die Digitalbank sowie den Firmen- und Privatkundenbereich.

Doch zuvor gilt es, erst einmal die beschlossene Fusion zu vollenden. Aus juristischer Sicht ist sie mit der Eintragung im Genossenschaftsregister vollzogen. „Damit rechnen wir in der ersten Oktoberhälfte“, sagt Hoffmann. Technisch folgt die Umsetzung dann Anfang November. Dann wird es auch für die Kunden erstmals sichtbar. Denn zum einen müssen sie sich am Umstellungswochenende vom 4. bis 6. November auf technische Einschränkungen einstellen.

Bankleitzahl und BIC ändert sich für Kunden

Zum anderen verändert sich für alle Kunden dann die Bankleitzahl und BIC, die vereinheitlicht werden. Kunden der Rostocker Volks- und Raiffeisenbank bekommen zudem eine neue IBAN. Die Karten behalten ihre Gültigkeit, Zahlungsaufträge sollen uneingeschränkt weiterlaufen, Kunden werden aber gebeten, nach der Umstellung kritisch zu prüfen, ob die technische Übernahme in allen Fällen reibungslos geklappt hat.

Während mit der Eintragung im Genossenschaftsregister der Name Rostocker Volks- und Raiffeisenbank rechtlich gesehen erlischt, wird es aber wohl noch eine ganze Weile dauern, bis er auch auf sämtlichen Schildern, Stiften, Briefköpfen und EC-Karten verschwunden ist. Letztere sollen erst mit ihrem Ablaufdatum getauscht werden. Das Unternehmen hat seine Wurzeln übrigens im 1860 gegründeten „Vorschußverein zu Rostock“. Die VR-Bank Mecklenburg kann auf eine noch etwas ältere Tradition mit der 1857 gegründeten Vorschuss-Casse in Grevesmühlen zurückblicken.