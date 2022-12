﻿Was ist los bei Rostocks Wiro? Großprojekt liegt auf Eis – und jetzt geht auch noch der Chef

Der größte Vermieter des Landes, die Rostocker Wiro, sorgt hinter den Kulissen für Gesprächsstoff. Denn das Unternehmen hat eines der wichtigsten Wohnungsbau-Vorhaben Rostocks offenbar vertagt – weil die Kosten derzeit zu hoch sind. 700 neue Wohnungen liegen auf Eis. Und: Jetzt verlässt auch noch der Bau-Chef das Unternehmen. Was bekannt ist, was die Wiro sagt.

Rostock. Wie rund läuft es wirklich bei Rostocks größtem Vermieter? Gleich zwei Nachrichten von der stadteigenen Wiro werfen derzeit Fragen auf – vor allem in der Stadtpolitik. Die überraschendste Neuigkeit: Der Bau-Chef der Wiro will weg. Christian Urban – nach Ralf Zimlich die Nummer zwei bei der Wiro – wird seinen Ende 2023 auslaufenden Vertrag nicht verlängern, möchte vorher weg.

Ein möglicher Grund – und das wäre die zweite Nachricht, die für Aufsehen sorgt: Eines der Herzensprojekte Urbans wurde vorerst auf Eis gelegt. Am Werftdreieck wird sich auf absehbare Zeit nichts tun.

Wiro-Vize war zuständig für Neubauten und Handwerker

Urban ist seit 2014 bei der Wiro – und verantwortet den gesamten Bereich „Technik“. Dazu zählen alle Sanierungen und auch Neubauten, der Bauhof mit mittlerweile circa 100 Wiro eigenen Handwerkern sowie die Sonderobjekte im Bestand der Wohnungsgesellschaft. Zu letzterer Kategorie zählen die Sporthallen und -plätze, die Schwimmhalle Gehlsdorf, Parkhäuser und die „Wirotels“.

Und wäre es nach der Stadt gegangen, dann wäre Urban auch geblieben: Die Weichen für eine Verlängerung seines Vertrages waren beim Gesellschafter bereits gestellt. Doch Urban will nicht. „Ich habe mich entschieden, meinen bis Ende 2023 datierten Vertrag als Technischer Geschäftsführer nicht erneut zu verlängern und im Laufe des kommenden Jahres das Unternehmen zu verlassen“, sagte Urban der OZ.

Damals steuerten sie noch in die gleiche Richtung: die Wiro-Geschäftsführer Christian Urban und Ralf Zimlich beim Baustart für das Inselquartier auf der Holzhalbinsel im Jahr 2015. © Quelle: Ove Arscholl

„Meine Entscheidung ist ausschließlich persönlichen Gründen geschuldet. Nach neun guten Jahren bei der Wiro mit all den vielfältigen Projekten habe ich entschieden, mich einer neuen Herausforderung zu stellen. Dieser Schritt ist mir schwergefallen.“

Neuer Job in Berlin, Ärger mit Zimlich in Rostock?

Urbans Familie lebt in der Nähe von Berlin. Dorthin zieht es ihn nun zurück. Er soll bereits ein Jobangebot aus der Hauptstadt vorliegen haben. Aber das Familiäre – so ist es jedenfalls aus Bürgerschaftskreisen zu hören – ist wohl nicht der einzige Grund, weshalb Urban gehen möchte.

Ralf Zimlich, Vorsitzender der Wiro-Geschäftsführung und damit die „Nummer eins“ im Unternehmen, soll vor einiger Zeit versucht haben, die Führung des Unternehmens umzustrukturieren – auch auf Kosten Urbans. Das bestätigen in vertraulichen Gesprächen auch Mitglieder des Aufsichtsrates. Seitdem soll das Verhältnis zwischen den beiden Chefs Risse bekommen haben.

Zimlich selbst hat seinen Vertrag gerade erst bis 2025 verlängert. Dann will er in den Ruhestand gehen. Aktuell verdienen die beiden Wiro-Chefs zusammen um die 400 000 Euro pro Jahr. Bei anderen – selbst kleineren – Vermietern liegen die Gehälter zum Teil deutlich höher.

Langjährige Verzögerung am Rostocker Werftdreieck

Doch nicht nur die Personalie Urban, sondern auch eine strategische Entscheidung der Wiro sorgt für Gesprächsbedarf in der Bürgerschaft: Der stadteigene Vermieter hat offenbar derzeit keine Ambitionen, eines der wichtigsten Wohnungsbauvorhaben der Stadt umzusetzen – das neue Werftdreieck mit mehr als 700 Wohnungen zwischen Lübecker Straße und Werftstraße.

Ursprünglich sollten dort bereits seit Frühjahr 2022 die Tiefbauarbeiten laufen. 2025 sollten die ersten fünf Wohnhäuser, eine Kita, eine Quartiersgarage sowie ein Bürohaus mit dem neuen Wiro-Kundencenter eröffnet werden. Doch das wird nichts.

Bereits 2017 legte die Wiro die Pläne für das Werftdreieck vor. © Quelle: Albert Wimmer ZT GmbH

„Es stimmt: Wir wollten ursprünglich 2023 bauen“, sagt Wiro-Sprecher Carsten Klehn. Aber die Planungen dauern an, frühestens 2023 wolle die Wiro einen Bauantrag stellen. „Das ist ein großes, wichtiges Projekt. Das muss auch gut werden“, so Klehn.

Ist der Wiro das Bauen zu teuer?

Aus Aufsichtsratskreisen hingegen heißt es, der Wiro sei das Projekt zu teuer geworden: Die Baupreise seien im Schnitt um 25 Prozent gestiegen. Zudem müsste selbst der Riese Wiro rund drei Prozent Zinsen auf die Finanzierung zahlen. Bei einem Investment weit jenseits der 100 Millionen Euro wäre dies auch eine enorme Zusatzbelastung – schlussendlich für die Mieter.

„Zwischenzeitlich war von Mieten um die 17 Euro je Quadratmeter am Werftdreieck die Rede – kalt, wohlgemerkt“, so ein Insider. Zum Vergleich: Für die insgesamt mehr als 30 000 Wiro-Wohnungen liegt die Durchschnittsmiete nach Firmen-Angaben aktuell bei 6,20 Euro. Eine Wohnung am Werftdreieck wäre bei den aktuellen Kosten am Ende fast drei Mal so teuer. „Eine Wohnung im obersten Stockwerk auf der Holzhalbinsel kostet 13 bis 14 Euro je Quadratmeter. Selbst das können sich nicht mehr so viele Rostocker leisten.“

Wiro-Sprecher Klehn verweist darauf, dass der große Vermieter ja trotzdem neuen Wohnraum schaffe: „An der Thierfelderstraße und der Möllner Straße bauen wir ja voll weiter. Das sind zusammen immerhin auch um die 500 neue Wohnungen.“