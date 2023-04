﻿Weltraumforschung und KI: Wie Rostocker Wissenschaftler die Zukunft gestalten

Rostock. Die Weltraumforschung voranbringen, Künstliche Intelligenz für die Meeresforschung nutzen und neue Zukunftstechnologien an der Uni Rostock entwickeln: So wollen die neuen Führungskräfte in Rostock die Hansestadt künftig voranbringen. Darunter sind gleich drei Frauen, die verraten, was sie anders machen wollen als ihre männlichen Vorgänger. Wir stellen sie vor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Elizabeth Prommer: „Zukunftsfragen interdisziplinär lösen“

Prof. Dr. Elizabeth Prommer ist die erste Frau in der 600-jährigen Geschichte der Universität Rostock, die künftig deren Geschicke leitet. Und dabei hat sich die Kommunikations- und Medienwissenschaftlerin einiges vorgenommen: „Mir ist es wichtig, ein Wir-Gefühl zu schaffen und zu zeigen, wie vielfältig die Universität ist“, sagt die 57-Jährige. Dabei bezieht sich die gebürtige Amerikanerin sowohl auf die Vielfalt der Geschlechter und Nationalitäten als auch auf verschiedene Studienrichtungen.

Wichtige Zukunftsfragen ließen sich nur interdisziplinär und aus verschiedenen Perspektiven lösen, so Prommer. Dazu gehörten auch Energieknappheit und Klimaneutralität. Vor diesem Hintergrund wolle Prommer künftig mehr Studierende für Fächer wie Ingenieurwissenschaften, Elektrotechnik und Maschinenbau begeistern. „Bei uns kann man ’Welt retten’ studieren, indem man Zukunftstechnologien entwickelt“, so die designierte Rektorin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tritt am 14. April ihr Amt als Rektorin der Universität Rostock an: Prof. Dr. Elizabeth Prommer © Quelle: Tom & Lia Fotografie

Prommer wurde 1965 in Palo Alto (USA) geboren, studierte in Los Angeles und München und promovierte und habilitierte an der Universität Leipzig. Zudem war sie Professorin an der Universität Wien.

Seit dem Wintersemester 2011 ist sie Professorin für Kommunikations- und Medienwissenschaft an der Universität Rostock und leitet dort seit 2012 als Direktorin das Institut für Medienforschung. Prommer ist verheiratet und hat drei Kinder.

Ihren offiziellen Amtsantritt hat sie am 14. April um exakt 14 Uhr. „Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben und darauf, dass es endlich so weit ist“, so Prommer.

Oliver Zielinski: „Mit Künstlicher Intelligenz das Meer erforschen“

Seit 1. März 2023 ist Oliver Zielinski Direktor des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung Warnemünde (IOW). Der Experte für Umweltphysik aquatischer Ökosysteme und intelligente Technologien war zuvor Professor für Marine Sensorsysteme an der Universität Oldenburg, wo er 1999 auch als Physiker promovierte. Auch an zahlreichen Expeditionen mit verschiedenen Forschungsschiffen war der 52-Jährige bereits beteiligt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Ein besonderer Fokus von Zielinskis Arbeit liegt auf der Verbindung von Umweltforschung mit Künstlicher Intelligenz (KI). „Künstliche Intelligenz ist für mich wie eine Art Werkzeugkasten. Den hier in der Umwelt- und Meeresforschung einzusetzen und gemeinsam mit der Region weiterzuentwickeln, das ist mein Ziel“, erklärt Zielinski. Konkret ließen sich durch gesammelte Daten mithilfe der KI beispielsweise Wechselwirkungen von Windparks mit dem Meeresumfeld analysieren.

Prof. Oliver Zielinski, Direktor des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung Warnemünde © Quelle: K. Beck/IOW

In der vergangenen Woche hat Zielinski seinen Wohnsitz nach Warnemünde verlegt. Einen Bezug zur Ostsee habe er aber schon vorher gehabt: „Ich war schon als Student auf der Ostsee unterwegs“, erinnert sich der 52-Jährige. Nun könne er von seinem Büro direkt aufs Meer schauen. „Das ist im Moment mein Lieblingsplatz, zusammen mit dem Warnemünder Strand und der Gegend drumherum. Alles andere werde ich künftig noch erkunden“, so Zielinski.

Christiane Stehle: „Fachkräftemangel im Gesundheitswesen angehen“

Seit Oktober 2022 ist Dr. Christiane Stehle Ärztlicher Vorstand der Universitätsmedizin Rostock, die mit rund 4400 Mitarbeitern die größte medizinische Einrichtung im Land ist. Die Fachärztin für Anästhesie und Intensivmedizin, die in Rostock Humanmedizin studierte, besitzt langjährige Erfahrung im klinischen Bereich sowie im Management von Gesundheitseinrichtungen, unter anderem in Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Für die gebürtige Rostockerin sei der Posten „ein bisschen wie nach Hause kommen“, sagte sie zu Amtsantritt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Während ihr Vorgänger, Prof. Christian Schmidt, als knallharter Sanierer galt, will Stehle ihr Augenmerk künftig vor allem auf das Patientenwohl richten. „Neben der hohen Qualifizierung unseres Teams tragen dazu die Ergebnisse unserer Forschung und die moderne Ausbildung der zukünftigen Ärzte bei“, sagt die 60-Jährige.

Christiane Stehle, Ärztlicher Vorstand der Universitätsmedizin Rostock © Quelle: Dietmar Lilienthal

Auch den Fachkräftemangel im Gesundheitswesen wolle sie angehen. „Dazu gehören die Zusammenarbeit aller Beteiligten im Gesundheitswesen im Land und die berufsgruppenübergreifende Förderung unserer Mitarbeiter.“

Um das medizinische Profil zu schärfen, werde sich die Unimedizin mit ihren Kliniken künftig noch stärker an Behandlungsbedarfen ihrer Patienten ausrichten, so Stehle. „Herausforderungen, wie der Fachkräftemangel und die Digitalisierung, werden uns die nächsten Jahre begleiten“, so Stehle. „Dieser Veränderungsprozess wird den Wissenschaftsstandort sicher vielfältiger und zugänglicher für alle machen.“

Neben ihrer Arbeit schätze sie als Seglerin die Natur an der Küste: Zu ihren Lieblingsplätzen gehören die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und Ahrenshoop, wo sie gemeinsam mit ihrem Mann seit vielen Jahren Urlaub macht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Claudia Stolle: „Beitrag zur internationalen Weltraumforschung leisten“

Seit 2021 ist Claudia Stolle Direktorin des Leibniz-Instituts für Atmosphärenphysik an der Universität Rostock. Die gebürtige Zwickauerin und promovierte Meteorologin ist die erste Frau, die ein Leibniz-Institut in Mecklenburg-Vorpommern leitet.

„Ich nehme es gar nicht bewusst wahr, die erste Frau zu sein“, sagt die 46-Jährige und lacht. Was für sie zählt: „Der Job macht mir Spaß und ist eine große Herausforderung und eine große Chance.“

Das Institut sei herausragend in der Erforschung der mittleren Atmosphäre, die über dem Wetter in 50 bis 100 Kilometern Höhe existiere. „Ich möchte die exzellente Forschung nutzen, und sie nach oben bis auf 200 Kilometer ausweiten“, verrät Stolle. Dieser Bereich, in dem die Atmosphäre in den Weltraum übergehe, sei wichtig, um Vorhersagen für den Satellitenbetrieb im Weltraum zu geben.

Claudia Stolle, Direktorin Leibniz-Institut Atmosphärenphysik © Quelle: Dietmar Lilienthal

Mit den Forschungen des Instituts möchte Stolle auch international zur Weltraumforschung beitragen. Bereits jetzt arbeite das Institut mit der europäischen (ESA) und amerikanischen Weltraumbehörde (NASA) zusammen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Um das Thema auch in der Praxis zu verankern, habe das Leibnitz-Institut für Atmosphärenphysik gemeinsam mit dem Leibniz-Institut für Ostseeforschung (IOW) und dem Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR) Neustrelitz im vergangenen Wintersemester den Studienschwerpunkt „Ozean, Atmosphäre und Weltraumphysik“ ins Leben gerufen. „Das macht die Region hoffentlich künftig zu einem attraktiven Studienort im Bereich Geo-Forschung“, so Stolle. Geplant sei zudem, Rostock als Wissenschaftsstandort weiter auszubauen.