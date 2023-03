﻿Kaffee und Kuchen im „Café Tod“ in Rostock: Lebenslustige Witwe (42) lädt zum ersten Death Café ein

Stephanie hat ihren Mann verloren und selbst eine Krebsdiagnose bekommen. Doch von Trauer lässt sich die Mutter zweier Kinder nicht überwältigen. Sie will mit anderen über Tod und Sterben reden. Das soll durchaus lustig werden, denn sie holt ein Event an die Ostsee, das weltweit Menschen in Restaurants und Lokale lockt. Programm und Termine – die Infos zur Death-Café-Premiere in Rostock.

Rostock. Ihr Mann ist 2021 nach langer Multiple-Sklerose-Erkrankung gestorben, sie selbst bekam 2020 eine Krebsdiagnose: Stephanie Zeug (42) hat in jungen Jahren schon so manchen Schicksalsschlag verkraften müssen. Doch davon merkt man der Rostockerin nichts an. Sie lacht gern und viel, versprüht Positivität und Lebenslust. „Ich möchte mit meiner Kraft Gutes tun.“

Erfahrungen, die andere komplett aus der Bahn werfen würden, motivieren die Mutter zweier Kinder, über die Tabuthemen Tod, Sterben und Abschied zu sprechen. Nicht mit Leichenbittermine, sondern in lustiger Runde bei Kaffee und Kuchen. Stephanie Zeug lädt zu Rostocks erstem Death Café ein.

Premiere für Rostocks erstes Todescafé

In 83 Ländern weltweit haben die Todescafés bereits stattgefunden. Dabei treffen sich Leute in Restaurants, Privatwohnungen oder Parks, um ungeniert und ganz entspannt über Tod und Trauer zu sprechen. Die Idee stammt von einem Soziologen aus der Schweiz, das Franchisekonzept aus Großbritannien. In Deutschland fanden bereits Dutzende Death Cafés statt, in Rostock ist die Veranstaltung neu.

„Der Tod gehört zum Leben dazu. Aber wir schieben ihn immer ganz weit weg von uns, als wenn er uns nicht betreffen würde und wir unsterblich wären.“ Das will sie ändern. Denn wer sich seiner eigenen Sterblichkeit und der geliebter Menschen bewusst sei, könne mehr aus seinem endlichen Leben machen, verzeihe anderen eher und schiebe Entscheidungen nicht auf die lange Bank.

Lustige Runde statt Grabesstimmung

Das Rostocker Death Café soll ein lebendiger Austausch über den Tod werden. „Es ist weder Selbsthilfegruppe noch professionelle Trauerbegleitung, sondern eher ein philosophischer Stammtisch“, stellt Stephanie Zeug klar. Bei dem Get-Together dürfe durchaus gelacht werden. „Es gibt keine Grabesstimmung“, verspricht sie.

Death Café und LetHe Hospizverein in Rostock An diesen Terminen findet das Rostocker Death Café im Café A Rebours in der Rostocker Altstadt (Am Wendländer Schilde 5), jeweils von 16 bis 18Uhr statt: 17. März, 12. Mai, 22. September, 17. November Am 24. April soll ein Death Café im Kornhaus von Bad Doberan stattfinden. Anmeldungen sind keine Pflicht, aber willkommen. Kontakt: LetHe Hospizverein, Telefon 0179 / 453 86 53, email@lethe-hospiz.de Der Hospizverein ist in der Ulrich-von-Huetten-Straße 32 zu finden. Sprechzeiten: Di. und Do. 13.30 bis 16.30 Uhr oder nach Terminabsprache Weitere Infos: www.lethe-hospiz.de

Stephanie Zeug will den Tod dorthin holen, wo er ihrer Meinung nach hingehört: in die Mitte der Gesellschaft. Dem Ziel hat sich die Soziologin und Altenpflegerin auch mit einem weiteren Herzensprojekt verschrieben: „LetHe“. Den Hospizverein hat die Rostockerin im vergangenen Jahr zusammen mit zehn Mitstreiterinnen gegründet. Er bietet fachkundige und kostenfreie Beratung zu Themen wie Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht an, vermittelt in „Letzte Hilfe“-Kursen Wissen über Sterbebegleitung, organisiert Trauertreffen.

Getrauert wird beim Death Café nicht. „Es darf gelacht werden“, betont Stephanie Zeug. Die Veranstaltung ist nicht kommerziell und kostenlos. Es gibt weder eine Agenda noch festgelegte Themen. Jeder darf frei von der Leber weg plaudern oder auch nur zuhören.

Damit es Fremden leichter fällt, mit anderen über sehr Privates zu plaudern, hat Stephanie Zeug eine Location mit Wohnzimmeratmosphäre gewählt: das Café A Rebours in der Östlichen Altstadt. In dem Lokal sollen sich Death-Café-Teilnehmende auf Sofas fläzen, gemeinsam essen und sich austauschen können. Eigene Erfahrungen mit Tod und Trauer sind dafür kein Muss, jeder ist im willkommen in Rostocks erstem „Café Tod“.