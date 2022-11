﻿Darum kommt Wladimir Kaminer gerne nach Rostock

Von Gendersternchen bis Bio-Siegel: Am 1. Dezember 2022 liest der russische Autor ab 19.30 Uhr in der Rostocker Kulturbühne Moya aus seinem neuen Buch „Wie sage ich es meiner Mutter“.

Rostock. Im September ist das neue Buch von Wladimir Kaminer erschienen. Am 1. Dezember ist der Autor zu einer Lesung zu Gast in der Rostocker Kulturbühne Moya. Im Interview verrät er vorab, was er über die Küstenbewohner denkt, warum er im neuen Deichkind-Musikvideo mitspielt und was für ihn Heimat bedeutet.