﻿Rostock: Buntes Familien-Fest am Sonntag – das erwartet Besucher

Rostock. Im Botanischen Garten blüht Besuchern was: Im sonst so idyllischen Arboretum der Uni Rostock steigt am Sonntag (4. Juni 2023) ab 10 Uhr ein buntes Fest für die ganze Familie.

Beim 8. Plattdeutschen Bäukerdag sollen Kinder und Erwachsene, Bücher- und Musik-Fans und alle, die einen schönen Tag im Grünen verbringen möchten, auf ihre Kosten kommen. Viele niederdeutsche Autoren lesen aus ihren Werken, Musiker geben kleine Konzerte, für Kids wird Theater geboten. Literaturfreunde jeden Alters können Bücher shoppen, Kuchen warten auf hungrige Gäste. Zudem wird das Plattdeutsch-Wort des Jahres 2023 verkündet.

Neuer Vereinschef feiert Premiere beim Fest

Für einen ist der Büchertag eine lang erwartete Premiere. „Ich hab’ immer davon gehört, wie toll das Flair bei der Veranstaltung sein soll, konnte aber nie kommen, weil ich zum Termin nie in Rostock war. Umso gespannter bin ich jetzt“, sagt Jens Anders. Diesmal ist Kommen für ihn Pflicht, schließlich ist er neuer „Chef“ einer der Gastgeber – dem Verein „Klönsnack – Rostocker 7“.

Seit eineinhalb Jahren engagiert sich der gebürtige Anhaltiner im Vereinsvorstand, seit Neustem ist er dessen Vorsitzender und löst damit Jürgen Wittmüß ab.

Auf der "Baumel-Bank" im Botanischen Garten der Uni Rostock genießen Jena Anders und Eva Dittberner vom Verein "Klönsnack-Rostocker 7" und Kustos Dethardt Götze (v. l.) die Sonne. Gutes Wetter und viele Besucher wünschen sie sich für den Bäukerdag. © Quelle: Antje Bernstein

Neue Aufgabe als Rentner für Toitenwinkels Ex-Manager

Dass er Menschen zusammenbringen und begeistern kann, hat Jens Anders in der Vergangenheit als Stadtteilmanager von Toitenwinkel bewiesen. Dass er als Rentner für die Plattsnacker schalten und walten will, habe er schon vor Jahrzehnten Vereinsurgestein Uwe Süßmilch versprochen. „Und er hat mich seither regelmäßig dran erinnert“, sagt der 68-Jährige und lacht.

Er spreche zwar nur radebrechend Platt, gesteht Anders. Er wolle sich aber dennoch für den Erhalt der Mundart einsetzen – mit Akkordeon und Organisationstalent.

Theater und Lesungen für Kinder

Selbst jene, die kein Wort verstehen, horchen bei Platt gern hin, denn wohl kaum eine deutsche Regionalsprache klingt so charmant. Ob „Döösbaddel“ statt „Dummkopf“ oder „Schieter“ als Kosename für Kleinkinder: Vieles, was auf Hochdeutsch wohl eine Zumutung wäre, hört sich auf Platt geradezu niedlich an und gefällt schon den Jüngsten.

Damit möglichst viele Kinder-Ohren hellhörig werden und selbst Lust aufs Plattsnacken bekommen, gibt es zum Bäukerdag seit 2022 ein Kinder-Programm mit Lesungen und Puppentheater. „Das ist im vergangenen Jahr sehr gut angekommen“, sagt Dethardt Götze, Kustos des Botanischen Gartens, der den Tag mitorganisiert.

Idee: Kooperation mit Rostocker Rapper

Doch es reicht nicht, mit lütten Schietern zu schnacken, denn spätestens im Teeniealter seien die nicht mehr an Platt interessiert, sagt Jens Anders. Deshalb wolle er im Verein Ideen entwickeln, mit denen man auch Jugendliche fürs Niederdeutsche begeistern kann, etwa eine Kooperation mit einem Rostocker Rapper.

Am 4. Juni spielt die Musik erst mal im Botanischen Garten: Die Singer-Songwriterin Annka Prosa („Nobody´s Perfect“; plattdeutsch: „Kein is vulkommen“) und die Folkloregruppe Nuurwind treten auf. Außerdem wird märchenhafter Besuch erwartet: Figuren der Sagen- und Märchenstraße machen Halt in Rostock, Aktionen und Kinderschminken sind geplant. Der Eintritt zum Fest ist kostenlos.

Auftakt für Plattdeutsche Wochen an der Ostsee

Der Tag soll einmal mehr beweisen: Plattdütsch läwt! Deshalb gehts auch gleich weiter: Der Rostocker Bäukerdag bildet die Auftaktveranstaltung der 2. Plattdeutschen Wochen, die der Heimatverband MV veranstaltet.

Programm: Büchertag in Rostocks Botanischem Garten 10 Uhr Begrüßung; Gesang: Plattbeat Annka Prosa Bühne 1: Musik und Lesungen 10.30 Uhr De Klönsnacker 11.00 Uhr Bekanntgabe des Plattdütschen Worts und Verleihung des Unkel Bräsig-Preises 11.30 Uhr Wolfgang Kniep und Anke Gohsmann 12.30 Uhr Dr. Behrend Böckmann 13.30 Uhr Jürgen Pump 14 Uhr Folkloregruppe Nuurdwind 14.30 Uhr Wolfgang Mahnke 15 Uhr Norbert Schröder 15.30 Uhr Elmenhorster Landlüüd Bühne 2: Kinder-Programm 13 Uhr Christine Stübe mit ihrer Kindergruppe 13.20 Uhr Heidelore Rumler – plattdeutsches Kinderbuch 13.45 Uhr Dörte Blank – plattdeutsches Kinderbuch 14.10 Uhr Jörg Bitter mit seinen Plattdütschkindern 14.30 Uhr Schülergruppe aus der Grundschule „Am Taklerring“ Groß Klein 15 Uhr Tandera Puppentheater 13-16 Uhr Sagen- und Märchenstraße und Kinderschminken Änderungen vorbehalten

