﻿Trotz Tausender Unterschriften: Warum es in Rostock keine Fragestunde für Bürger geben soll

Rostock. Ein Mal pro Woche soll Rostocks Stadtspitze zum Rapport. Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) und die Spitzen der Bürgerschaft sollen sich den Fragen der Bürger stellen – und mit ihnen diskutieren. So fordert es die „Friedensbewegung Rostock“. Und so fordern es mehr als 4000 Einwohner der Stadt. Doch: Obwohl das Bürgerbegehren für eine „Bürger-Frage-Runde“ auch offiziell die nötigen mehr als 4000 Unterschriften erreicht hat, wird die Bürgerschaft dem Ansinnen am Mittwoch (7. Juni) eine Abfuhr erteilen.

Neun Monate lang haben die Behörden in Stadt und Land das Bürgerbegehren geprüft. Nun führen sie eine ganze Reihe vermeintlicher bürokratischer Kleinigkeiten auf, deretwegen das Ansinnen nicht zulässig sei. Die Initiatoren sind enttäuscht und wollen prüfen, ob sie gegen ein „Nein“ der Bürgerschaft vorgehen.

Rostock: Wer steht hinter dem Bürgerbegehren?

Die Friedensbewegung ist aus den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen hervorgegangen, seit dem Angriff Russlands befasst sich die Gruppe aber auch mit dem Krieg gegen die Ukraine und seinen Folgen. In den vergangenen Wochen hat die „Friedensbewegung“ fast täglich Mahnwachen in Rostock abgehalten. Die Initiatoren – darunter Anja Lues und der ehemalige umstrittene OB-Kandidat Jens Kaufmann – fordern mit dem Bürgerbegehren eine wöchentliche Fragerunde, in der sich Bürger und Stadtspitze austauschen können. Es gehe darum, die Spaltung der Gesellschaft zu überwinden.

Welche Bedenken haben Stadt und Land?

Rein formal haben sie mit mehr als 4000 Unterschriften auch das nötige Quorum zusammenbekommen. Doch Land und Stadt haben juristische Bedenken. „Das Bürgerbegehren ist mit hoher Wahrscheinlichkeit unzulässig“, schreibt beispielsweise das Schweriner Innenministerium.

Ein Grund: Die Corona-Politik, auf die im Begehren noch abgezielt wurde, sei Sache von Bund und Ländern (gewesen) – und somit keine Angelegenheit, über die Rathaus und Bürgerschaft befinden könnten. „Den Initiatoren des Bürgerbegehrens bliebe es selbstverständlich unbenommen, in eigener Verantwortung ein Diskussionsforum, das auch allgemeinpolitische Fragestellungen zum Gegenstand macht, zu betreiben und Bürger sowie politische Verantwortungsträger zur Teilnahme einzuladen“, schreibt das Innenministerium.

Die Stadt moniert, dass die Fragestellung des Bürgerbegehrens nicht eindeutig sei. Wer zum Beispiel seien die „politisch/behördlich Verantwortlichen“ konkret? Und: Eine Fragerunde koste Geld. Wie soll das bezahlt werden? Es gilt als sicher, dass die Bürgerschaft deshalb am Mittwoch „Nein“ zur Fragerunde sagt.

Wie reagieren die Rostocker Initiatoren?

Jens Kaufmann sagt, er sei enttäuscht: „Über alle Details hätte man reden können. Über das Format, den Ort und alles Weitere.“ Auch Anja Lues sagt, sie wäre bereit gewesen, im Vorfeld mit der Stadt zu sprechen: „Wir warten die Abstimmung ab und prüfen dann, wie wir damit umgehen. Uns ist durchaus bewusst, dass es in den Fragerunden nicht um Bundes- oder Landespolitik gehen sollte – sehr wohl aber um die Umsetzung davon in Rostock.“

