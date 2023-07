Wohnung im 11. Stock in Flammen: Rostocker Polizei ermittelt nach Brand in Groß Klein

Rostock. In einer Wohnung im Rostocker Stadtteil Groß Klein ist es am Dienstag zu einem Brand gekommen. Das teilte die Polizei mit. Demnach wurde sie gegen 11.45 Uhr über das Feuer in der 11. Etage eines Mehrfamilienhauses im Blockmacherring informiert. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Nach ersten Erkenntnissen soll das Feuer in der Küche der Wohnung ausgebrochen sein.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs waren keine Personen anwesend. Auch alle anderen Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Die betroffene Wohnung wird von Brandermittlern der Kriminalpolizei untersucht. Die Ermittlungen dauern an.

OZ