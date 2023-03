﻿Angeln, Boote, Camping-Urlaub: Rostock zeigt Trends, Profis geben Tipps

Monatelange Sperrung am Werft-Kreisel in Stralsund: Umleitung in Richtung Rügendamm

Wegen umfangreichen Arbeiten in der Greifswalder Chaussee müssen Autofahrer in Stralsund in den kommenden Monaten mit Umwegen rechnen. Die Stadt will die Straße fit machen für einen besseren Busverkehr.