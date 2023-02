﻿Rostock: Haltestelle ZOB am Hauptbahnhof geschlossen, neue Abfahrten für Rebus-Linie

Die Bauarbeiten am Rostocker ZOB schreiten voran.

Wer mit dem Bus fahren will, muss sich auf Behinderungen einstellen: Der Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) Rostock auf der Südseite des Bahnhofs wird wegen der aktuellen Baustelle geschlossen. Die Buslinien stoppen deshalb an neuen Stationen. Was Fahrgäste wissen müssen