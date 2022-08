Rostock. Im Rostocker Fischereihafen hat es am Mittwochmorgen einen Verkehrsunfall zwischen einem Lastwagen und einem Güterzug gegeben. Der Vorfall hatte große Auswirkungen auf den Berufsverkehr, verletzt wurde aber niemand. Geprüft wird jetzt, ob eine rote Ampel überfahren wurde. Wie die Polizei mitteilte, geschah der Unfall kurz nach 7 Uhr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der 52 Jahre alte Fahrer eines in Stralsund zugelassenen Lkw war auf der Straße Am Fischereihafen, Höhe des Parkplatzes am Lidl-Markt, unterwegs und fuhr in Richtung Innenstadt. Der Fahrer hatte nicht rechtzeitig mitbekommen, dass ein Güterzug die Straße kreuzte. Möglicherweise könnte der 52-Jährige das rote Licht der Ampel nicht beachtet haben. „Das ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen“, sagte Dörte Lembke, Polizei-Pressesprecherin.

Erheblicher Schaden an Lkw und Güterzug

Eine Rolle könnte auch die tief stehende Sonne gespielt haben, die dem Lkw-Fahrer möglicherweise die Sicht genommen haben könnte. So kam es zum folgenschweren Zusammenstoß zwischen Bahn und Laster. Der Lkw wurde im Bereich des Führerhauses stark beschädigt und auch am Güterzug entstand erheblicher Schaden. Kurz nach dem Unfall kam ein riesiges Aufgebot an Rettungskräften zum Einsatz, zahlreiche Feuerwehren, Rettungswagen und auch ein Notarzt eilten in den Fischereihafen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Polizei sperrte die Strecke und leitete den Verkehr um. Verletzte gab es nicht zu beklagen, der 52-Jährige am Lkw-Steuer kam mit dem Schrecken davon. Inzwischen ist die Unfallstelle wieder einseitig passierbar. Ein Abschlepper ist angefordert worden, die Bergung des beschädigten Lasters ist für den späten Vormittag avisiert.

Von Stefan Tretropp