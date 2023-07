﻿Businessidee mit Blubberfaktor: Zwei Freunde vermieten in Rostock Whirlpool auf Rädern

Rostock. Ein Mann, ein Wort, zwei Männer, ein Whirlpool – und zwar auf Rädern. Der überrollende Vorteil – mit dem „Pool to go“ könnte man fast überall ein Blubberbad genießen.

Raik Priepke (38) und Eric Wahrmann (29) haben es gewagt und sich in das Business mit Blubberblasen gestürzt. Seit diesem Frühjahr nennen sie einen fahrbaren Whirlpool, den man zu den verschiedensten Anlässen mieten kann, ihr Eigen. Wie kam es dazu, dass bei den beiden Männern diese Idee übersprudelte?

„Von der Idee bis zur Umsetzung waren es nur zwei Wochen“

„Mein Großcousin wohnt in Berlin, da gibt es so etwas schon. Er schwärmt mir immer vor, wie toll das ist, wenn er den Pool um die Weihnachtszeit herum mietet. Davon habe ich Eric erzählt und der war sofort Feuer und Flamme, so etwas hier vor Ort auch zu machen“, berichtet Raik Priepke von der Initialzündung. Eric Wahrmann schaut sich im Internet um, findet aber hier in der Gegend kein ähnliches Angebot. „Es hat gerade mal zwei Wochen gedauert von der Idee bis zur Umsetzung“, sagt der 29-jährige Sanitzer.

Die beiden Kollegen sitzen ab jetzt also geschäftlich in einem Boot, Pardon, Pool. Die Gestaltung der mobilen Sprudelwanne haben sich die zwei, die hauptberuflich als Beamte tätig sind, selbst ausgedacht. Das Praktische und gleichzeitig Romantische: Der Whirlpool ist beheizbar, und zwar nicht einfach mit Strom aus der Steckdose, sondern mit echtem Feuerholz und urigem Rauchgeruch. „Wir haben schon bei null Grad Außentemperatur nachts drei Stunden im Pool gesessen“, erzählt Eric Wahrmann.

Der Whirlpool kann also sowohl im Sommer als Erfrischungsstation genutzt werden als auch im Winter oder an kühlen Abenden zum Wärmetanken und Genießen. Die moderne Variante des Hot Pots – also dem heißen Holzbottich aus Skandinavien. An Schnee ist zwar gerade nicht zu denken, aber an die Vorstellung, auch im Winter in heißem Wasser zu baden, schon. Was braucht man denn nun, um sich selbst mal einen Tag oder ein Wochenende oder noch länger, den Pool zu mieten?

Bis zu sechs Erwachsene haben in dem Blubberbottich Spaß

„Ein Stromanschluss wäre gut, damit die Sprudelfunktion des Pools nutzbar ist. Und die Möglichkeit, Wasser einfließen zu lassen“, erklärt Raik Priepke. Auch die Einfahrt zum entsprechenden Garten oder Platz muss breit genug sein, damit der Anhänger durchs Tor passt. Und die Anlässe, sich eine Runde im mobilen Whirlpool zu gönnen, sind reichlich. „Es können ja bis zu sechs Erwachsene drin sitzen. Egal ob Geburtstag, Firmenfeier, Junggesellenabschied oder romantische Überraschung – der Pool ist immer ein Hingucker.“

Bisher haben die beiden Pool-Jungs den Blubberbottich von Freunden testen lassen, die ihn alle gar nicht mehr hergeben wollten. Auch der Pflegeaufwand ist gering. „Bei einer Anmietung übers Wochenende muss man fast gar nichts machen. Wir kümmern uns um die Anlieferung und Abholung und die Einweisung“, so Priepke. Auch die Bierstation, den Sektkühler und das Feuerholz für den Badeofen haben die Geschäftsmänner auf Wunsch im Gepäck.

Ein Soundsystem für die passende Musik ist bereits im Pool integriert. Diverse Sprudeldüsen bringen das Wasser und die Badegäste zum Vibrieren. Für die Party zu Hause kommt auf Wunsch auch noch ein Tischkicker mit. Die Kosten für ein Wochenende mit Pool belaufen sich auf 200 Euro plus Anlieferung und Anfahrtskosten. „Wir könnten uns auch vorstellen, dass man den Pool auf einem Event nutzt oder einem Festival.“ Was den Wirkungskreis des Pools to go betrifft, haben sich die beiden Jungunternehmer erst mal keine Grenzen gesetzt. Ob Rostock oder Landkreis oder noch weiter – alles Verhandlungssache.

OZ