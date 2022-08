﻿Rostocker 30 Jahre nach dem Anschlag: „Ein Lichtenhagen wie 1992 wird es nicht mehr geben“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist am Donnerstag mit Schülern und Anwohnern zur heutigen Lage in Lichtenhagen ins Gespräch gekommen.

Selbst 30 Jahre später hängen die rassistischen Angriffe noch immer an Lichtenhagen. Doch wie ist die aktuelle Lage im Stadtteil? Das wollte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Donnerstag bei seinem Besuch in Rostock von Schülern und Anwohnern wissen. Sie erzählen, was sich seitdem getan hat.

