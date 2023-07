﻿Rostocker Anwälte beklagen langsame Justiz: Kommt mutmaßlicher Drogendealer auf freien Fuß?

Rostock. Plötzlich könnte alles ganz schnell gehen: Nach monatelanger Untersuchungshaft könnte der mutmaßliche Drogen-Dealer Oliver G. jetzt am Mittwoch freikommen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 53-Jährigen Drogenhandel vor. In dem Verfahren geht es um eine Gesamtmenge von 23 Kilogramm Marihuana und eineinhalb Kilogramm Kokain. Im Januar dieses Jahres kam Oliver G. deshalb in Untersuchungshaft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Strafverteidiger Maximilian Rakow kritisiert, dass die Akten zu Prozessbeginn am 13. Juli noch nicht vollständig gewesen seien. Die Ermittlungsbehörde habe ihnen keine ausreichende Gelegenheit gegeben, sich mit Inhalten auseinanderzusetzen, die dem Verfahren zugrunde liegen. Ihr Mandant soll deshalb nun auf freien Fuß kommen.

Verteidigung bemängelt Akten der Staatsanwaltschaft Rostock

Zum Hintergrund: Das Gesetz schreibt vor, dass jeder, der in Untersuchungshaft genommen wird, innerhalb der kommenden sechs Monate angeklagt werden muss. Ansonsten muss er wieder freigelassen werden. Während der Verhandlung am Dienstag forderte Rechtsanwalt Daniel Scheibner nachdrücklich den Neubeginn des Verfahrens: „Ich habe den Eindruck, die Justiz ist zum Ende der Sechs-Monatsfrist in einen Schweinsgalopp verfallen“, sagte er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Es fehlten Dokumente, die unter anderem den bereits wegen Drogenhandels verurteilten Stephan H. betreffen. Gemeinsam mit dem Rövershäger Drogendealer soll Oliver G. seine illegalen Geschäfte abgewickelt haben. Ob der Prozess tatsächlich neu angesetzt werden muss, berät die Große Strafkammer des Landgerichts Rostock. Im Laufe des Mittwochs wird der Richter die Entscheidung bekannt geben.

Drogenprozess in Rostock: Angeklagter verschiebt 22 000 Euro

Bevor die Verhandlung unterbrochen wurde, widmete sich das Gericht einer Durchsuchung des Hauses des Angeklagten in Rostock. Ende 2020 klingelte die Kriminalpolizei samt Drogenspürhund bei Oliver G.. Die dreieinhalbstündige Aktion förderte unter anderem zwei als Taschenlampen getarnte Elektroschocker zutage. Er habe die Geräte „nur aus Spaß gekauft“, sagte er den Polizeibeamten.

Dem Protokoll war auch zu entnehmen, dass vom Konto des Beschuldigten 22 000 Euro abgehoben wurden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt konnte der Zweck des Geldes nicht geklärt werden. Wenn der Prozess wie geplant fortgesetzt wird, ist der nächste Termin am Donnerstag.

OZ