﻿Rostocker Apotheker stellt Fiebersaft für Kinder her: Was die Alternative zu Ratiopharm und Nurofen kostet

Seit Monaten sind Medikamente wie Ibuprofen- und Paracetamol-Säfte knapp. Einige Apotheken stellen deshalb Medizin wieder selbst her. Was das kostet und welche Hausmittel bei Husten, Schnupfen, Halsschmerzen und Fieber helfen – die Infos zu Preis und Alternativen.

In der Apotheke Holzhalbinsel von Paul Helm (33), Inhaber, wird aufgrund von Lieferengpässen Fiebersaft selbst hergestellt, um Patienten versorgen zu können.

Rostock. „Das haben wir leider nicht vorrätig.“ Diesen Satz hören Kunden in den vergangenen Monaten oft in Apotheken. Wegen Lieferengpässen sind selbst gängige Medikamente schwerer zu bekommen als gewöhnlich. Das betrifft auch Arzneien, die in der Erkältungssaison gefragt sind, zum Beispiel Paracetamol- und Ibuprofen-Fiebersäfte für Kinder.

Paul Helm, Inhaber der Rostocker Apotheke auf der Holzhalbinsel, stellt Fiebersäfte deshalb wieder selbst her. „Im Sommer letzten Jahres ist die Versorgung mit Ibuprofen-Säften über den pharmazeutischen Großhandel so gut wie zum Erliegen gekommen. Es gab immer mehr Eltern, die nicht wussten, woher sie die Ibuprofen-Säfte bekommen sollten. Die wenigen Säfte, die wir geliefert bekommen haben, waren schnell vergriffen“, erklärt er.

Paul Helm (33), Inhaber der Apotheke Holzhalbinsel, etikettiert selber hergestellten Fiebersaft. © Quelle: Martin Börner

Aufwendig und teuer im Vergleich zu Pharmaprodukten

Damit seine Kunden Erkältungssymptome mit seinen Fiebersäften lindern können, investiert er viel Aufwand. „Die Herstellung ist vor allem sehr personal- und zeitintensiv, da wir die Ibuprofen-Säfte aufgrund von Lieferschwierigkeiten nicht mit Ibuprofen-Pulver herstellen können, sondern die einzelnen Tabletten der Fertigarzneimittel mörsern und auch die Lösung selbst anrühren müssen“, sagt Helm. Deshalb seien seine Fiebersäfte nur zur Überbrückung des Lieferengpasses gedacht.

Die Fiebersäfte helfen zwar wie Produkte von Ratiopharm und Co. Beim Preis könne die Medizin aus eigener Herstellung aber nicht mit Arzneien großer Phramakonzerne konkurrieren, so der Apotheker. Für seine Fiebersafte zahlen Kunden 12,99 Euro pro Stück, Industrieware kostet um die 5 Euro. Einen Unterschied gebe es auch bei der Haltbarkeit: Helms Fiebersaft kann drei Monate verwendet werden, nur halb so lang wie die Konkurrenten.

In kleinen braunen Fläschchen wird der in der Apotheke Holzhalbinsel hergestellte Fiebersaft gefüllt. © Quelle: Martin Börner

Krankheitswelle ebbt ab

„Einen großen Teil der Fiebersäfte geben wir auf Krankenkassenrezepte von Kinderärzten ab. Sobald die Liefersituation von Fiebersäften wieder stabil ist, würden die Krankenkassen die selbst hergestellten Ibuprofen-Säfte wegen des höheren Preises nicht mehr erstatten. Dies ist zurzeit nur aufgrund einer temporären Ausnahmeregelung möglich“, erklärt Paul Helm. Die Eigenproduktion sei auch nicht mehr so nötig wie noch vor wenigen Wochen. „Die Nachfrage nach Fiebersäften war bis um die Jahreswende sehr hoch. Seitdem die Krankheitswelle vom Dezember langsam nachlässt, sinkt ebenfalls die Nachfrage nach Fiebersäften und wir haben auch wieder Fertig-Ibuprofen-Säfte vorrätig.“

Hausmittel bei Fieber und Erkältung Neben Medikamenten können auch Hausmittel bei Fieber helfen. Zum Beispiel Wadenwickel. Dazu werden die Unterschenkel mit feuchten Tüchern gewickelt, die wieder abgenommen werden sollten, wenn sie die Körpertemperatur angenommen haben, und bei kleineren Kindern nach spätesten zehn Minuten. Bei Husten und Schnupfen haben sich Zwiebelsaft, Ingwer, Anis- Pfefferminz- und Fencheltee, warme Milch mit Honig und das Inhalieren von Wasserdampf bewährt.

Übrigens: Nicht immer muss ein fiebersenkendes Medikament sein. „Wenn es dem Kind so weit gut geht, ist das kein Muss“, sagt Jakob Maske, Sprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte ist. Denn Fieber sei eine normale Abwehrreaktion des Körpers auf eine Infektion. Wenn sich der Allgemeinzustand des Kindes verschlechtere, schaffen fiebersenkende Mittel aber Linderung.