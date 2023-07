Festivals in MV

Vor einem Jahr hätten sie nicht einmal daran gedacht, auf einem so großen Festival wie dem Airbeat One in Neustadt-Glewe zu spielen, sagen die Rostocker DJs „Electric Panther“, „Listorio“ und „Niqe“, die in der Combo auch als „Lifebuoy-Crew“ auflegen. Nun muss alles passen – sogar das T-Shirt.