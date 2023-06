﻿Rostocker Arzt vom Fusion-Festival will LSD legalisieren: „Jeder soll frei wählen können“

Der Notarzt und Experte für Drogenkonsum, Gernot Rücker, von der Uni-Klinik Rostock fordert in seinem neuen Buch „Rausch“ die Legalisierung der allermeisten Drogen – jedoch auch ein härteres Vorgehen gegen Alkohol. Wie das zusammenpasst, erklärt er im OZ-Gespräch.

Rostock. „Wir leben in einer Diktatur des Alkohols“, sagt Gernot Rücker. Der Anästhesist und Notfallmediziner sitzt gelassen in einem Behandlungsraum der Universitätsklinik Rostock, spricht aber mit einer Dringlichkeit über das Thema. „Und das, obwohl der Alkohol von allen Rauschmitteln, die uns zur Verfügung stehen, so ziemlich die schlechteste Wahl ist.“ In seinem neuen Buch „Rausch“ erklärt der Arzt, warum die Gesellschaft umdenken sollte, wenn es um Drogen geht – vor allem beim Alkohol.