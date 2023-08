﻿Rostocker „Axis“-Festival: Auf diese Künstler und Performances können sich die Gäste freuen

Rostock. Mit einem Mix aus Tanz, Musik und Kunst startet Mitte September erstmals das Musikfestival „Axis“ im Volkstheater. Der Name „Axis“ bedeutet sinngemäß: „Achsen“. Genau diese Achsen möchte der Intendant des Volkstheaters, Ralph Reichel, zwischen verschiedenen Sparten der Kunst schlagen: „Wir sind kein reines Musikfestival und wollen alle Kunstformen zusammenführen.“

Livekonzerte, Lichtinstallationen und Tanzperformances bilden das vielfältige Programm des Festivals. Auch Buchlesungen gehören dazu, so liest Jens Balzer aus seinem neuen Werk „No Limit“, in dem er sich mit den Neunzigern auseinandersetzt. Das Besondere: Schauspieler des Theaters werden die vorgelesenen Stücke auf der Bühne zeitgleich mit der Lesung in Szene setzen.

Internationale Künstler spielen auf Festival in Rostock

Insgesamt 16 Künstler und Künstlergruppen werden am 15. und 16. September auftreten. Musikalisch steht unter anderem Techno- und Housemusik im Fokus. Darum wird auch Musik von Techno-DJ „JakoJako“ zu hören sein. Die international bekannte Künstlerin ist bereits in den Niederlanden, Japan und auf Malta aufgetreten.

Die Musikerin Tara Nome Doyle wird während des „Axis“-Festivals am 15. und 16. September 2023 im Volkstheater Rostock zu erleben sein. © Quelle: Ove Arscholl

Ein weiteres Highlight auf dem Festival ist Tara Nome Doyle. Die Musikerin spielt eine Mischung aus Pop und Folk. Sie komponiert ihre Songs zwar am Klavier, aber „ich mag auch große und epische Sounds. Das wird hier auf dem Festival durch eine Band und einen Chor möglich gemacht werden.“

Tatsächlich werden die Chorsänger der Singakademie Rostock Tara Nome Doyle gesanglich zu ihrer Show „Songs of the Forest“ begleiten. Aber auch aus einem anderen Grund freue sich Doyle ganz besonders auf ihren Auftritt. „Ich spiele am liebsten in Theaterräumen, weil das Publikum viel aufmerksamer ist. Das ist ein ganz anderes Mindset als in einem Club“, sagt sie.

Tara Nome Doyle: „Das Festival ist ein Gesamtkunstwerk“

„Axis“ unterscheide sich deutlich von anderen Festivals. „Bei den großen Festivals ist es so, dass die Künstler teilweise zehn Minuten vor dem Auftritt ankommen – und direkt nach der Performance wieder wegfahren“, so Doyle. „Hier im Rostocker Volkstheater ist das ganz anders, weil man die Zeit und Gelegenheit hat, neue Leute kennenzulernen. Das Festival ist ein Gesamtkunstwerk.“

Doyle wird abends am 16. September im Großen Haus des Volkstheaters auftreten. Einen Abend zuvor wird Sophia Kennedy auf der Bühne stehen, die ebenfalls am Klavier musiziert. Ihre Songs klingen aber auch nach Club, mächtig und pulsierend. „Auf sie bin ich sehr gespannt, ich bin ein großer Fan von Sophia Kennedy“, sagt Doyle.

Ralph Reichel, Intendant des Volkstheaters Rostock, hofft, dass nach der ersten Ausgabe noch weitere Jahre mit dem „Axis“-Festival folgen werden. © Quelle: Ove Arscholl

Ralph Reichel ist hoffnungsvoll gestimmt und freue sich, ein bereits fertiges Programm vorstellen zu können. An einem Beispiel erklärt er, wie die verschiedenen Sparten Kunst, Musik und Tanz zusammenfinden sollen: „An einem Abend haben wir zwei DJs, deren Musik vom Tanzkollektiv ‚Detect Ensemble‘ begleitet wird. Zusammen mit einem bildenden Künstler entwickeln sie eine Performance, die alle drei Sparten bedient.“

Wie teuer die Tickets werden – und wann man kostenlos ins Theater kommt

Bis zu 500 Besucher finden im Volkstheater Platz. „Natürlich hoffen wir auf ein voll besetztes Haus an beiden Abenden“, ergänzt er. Die Abendtickets werden zwischen 20 und 30 Euro kosten. Am Samstagnachmittag sei der Eintritt frei, also quasi „für alle“. Das sei durch die Unterstützung der Ospa möglich gemacht worden. „Menschen aus der Stadt und der Region sollen das miterleben können. Deswegen versuchen wir, einen Spagat zwischen Avantgarde und Stadtgesellschaft zu ermöglichen.“

