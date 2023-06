﻿Rostocker Handwerksazubis: „Im Büro gibt es mehr Geld für leichtere Arbeit“

Rostock. Die Zahl der Auszubildenden im Handwerk ist im Juni in MV um zwei Prozent gestiegen, meldet das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Dennoch suchen viele Betriebe händeringend Nachwuchs.

Was könnte bei der Ausbildung besser laufen, wie sieht der Alltag aus? Darüber hat die OZ mit angehenden Malern und Lackierern aus dem ersten Lehrjahr gesprochen, vier Frauen und fünf Männern. Sie sind 17 bis 22 Jahre alt, leben in Rostock oder im Landkreis.

Um keine Nachteile zu bekommen, möchten sie nicht, dass ihre richtigen Namen genannt werden. Sie wurden für dieses Interview geändert.

Viele Handwerksbetriebe haben Probleme, Auszubildende zu finden. Was würde eurer Meinung nach helfen?

Michael (17): In vielen Bürojobs bekommen Auszubildende mehr Geld für leichtere Arbeit. Dafür sollte man die Ausbildung im Handwerk attraktiver machen durch mehr Geld.

Max (19): Die Vergütung bewegt sich zwischen 500 und 800 Euro im ersten Lehrjahr, je nach Betrieb. Bei mir geht die Hälfte vom Lohn für Fahrtkosten drauf. Ich muss viel zwischen den Baustellen hin- und herfahren, Material holen oder bringen. Dafür habe ich jetzt einen Dienstwagen bekommen.

Mit Kind in der Ausbildung: Jeden Morgen Chaos

Alia (19): Die Vergütung ist nicht so, dass man sich einen Führerschein leisten könnte. Deswegen bin ich auf die Öffis angewiesen. Weil ich ein dreijähriges Kind habe, bin ich auch auf den Kindergarten angewiesen. Zum Glück öffnet der schon um 6 Uhr. Meist fahre ich mit dem Chef oder anderen Mitarbeitern mit, man trifft sich irgendwo. Es ist ein ziemliches Chaos morgens, das alles und den Kindergarten zu koordinieren.

Olivia (17): Wenn ich Berufsschule habe, muss ich um 7.30 Uhr da sein. Dafür muss ich den Zug um 5.41 Uhr nehmen. Das heißt, ich muss um 5.20 Uhr aus dem Haus. Nachmittags bin ich um kurz vor fünf wieder zu Hause. Dann muss ich mich um den Haushalt kümmern. Ich wohne mit meinem Vater zusammen, aber der ist höchstens einmal in der Woche da.

1,5 Stunden warten auf den Zug: Das macht mürbe

Philipp (19): Ich bin auch erst mit den Öffis gefahren, weil ich mir am Anfang keinen Führerschein leisten konnte. Ich musste um 4.30 Uhr aufstehen, saß um 5.30 Uhr im Bus. Mit dem ganzen Umsteigen und Warten war ich dann um 7 Uhr an der Baustelle. Abends musste ich anderthalb Stunden in Rostock warten, bis der nächste Zug in mein Dorf fährt. Gegen halb sieben war ich dann zu Hause. Ich konnte mir gerade noch was zu essen machen. Ich musste dann ja ins Bett, um am nächsten Morgen wieder früh aufzustehen. Das macht einen mürbe.

Habt ihr den Eindruck, dass ihr gut ausgebildet werdet?

Philipp: Die Gesellen müssen schnell fertig werden, deshalb können sie einem nicht alles in Ruhe beibringen. Und man selbst muss auch seine Zeiten einhalten. Da ist es manchmal schwierig, alles ordentlich zu machen und etwas zu lernen.

„Wenn die Gesellen keine Zeit haben, darf ich nur putzen“

Alia: Ich erlebe oft, dass die Gesellen keine Zeit haben und man als Azubi untergeht. Man darf dann nur putzen, bekommt die doofen Arbeiten.

Michael: Bei mir ist es unterschiedlich. Manchmal hat man eine Baustelle, bei der man sehr viel lernt. Aber es gibt natürlich auch Baustellen, wo mehr Druck ist. Das muss man als Azubi verstehen, wenn da keiner Zeit hat, alles zu erklären.

Rostocker Azubi berichtet: Arbeiten werden aufgeteilt

Max: Ich bin sehr zufrieden in meinem Betrieb, weil der sehr breit aufgestellt ist. Neubau, Ausbau, wir machen viel und die Gesellen nehmen sich Zeit für mich. Klar, ich muss saugen oder sauber machen. Aber die Gesellen machen das genauso, das wird fair aufgeteilt.

Werdet ihr von den anderen Mitarbeitern akzeptiert?

Michael: Der Ton ist rau. Es kann schnell nicht so schön werden, sehr persönlich.

Angeschrien werden, weil man seine Arbeit machen soll

Emmy (18): Man muss nicht gleich angeschrien werden, nur weil man seine Arbeit erledigen soll.

Ist das der normale Umgangston oder nur euch gegenüber?

Olivia: Untereinander sprechen die Gesellen auch so, aber mehr aus Spaß. Uns gegenüber ist das anders, das sieht man an Gestik und Mimik.

Sind Frauen auf dem Bau in einer Sonderrolle?

Lea (22): Ich höre öfter Sprüche wie: ,Soll ich dir das abnehmen? Das schaffst du doch eh nicht.’ Wenn ich mit vollen Eimern in die fünfte Etage muss, werden die mir abgenommen. ,Lasse stehen, mache dir den Rücken nicht kaputt’, kommt dann. Das finde ich in Ordnung.

Als Frau auf dem Bau: Rostockerinnen über ihre Erfahrungen

Olivia: Mir wird nichts abgenommen. Manchmal werde ich beleidigt, es fallen unangebrachte Bemerkungen. Wenn ich protestiere, heißt es: ,Stelle dich nicht so an, damit musst du leben.’

Alia: Man bekommt Spitznamen, die man wirklich nicht haben will, so etwas wie ,Mausi’. Das sollte nicht sein. Man ist zum Arbeiten da und nicht, um sich solche Sprüche anzuhören.

Ist Maler und Lackierer euer Wunschberuf? (Alle bis auf zwei melden sich)

Andy (18): Ich hätte gerne Abitur gemacht, aber mein Vater wollte das nicht. Ich sollte etwas Handwerkliches machen.

Max: Mir geht es um das Handwerkliche. Ich will nachher in die Projektentwicklung gehen. Ich bin nicht der Typ fürs Studieren, ich will das lieber auf dem praktischen Weg machen.

