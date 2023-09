﻿Rostocker Babys: Willkommen im Leben Bosse Alfred, Isabella und Jorin-Paul

Dauer der Störung unklar

Netzstörung in Rostocker City: Internet und TV in August-Bebel-Straße ausgefallen

Am Freitagmittag (1. September) ist es zu einem Netzausfall in der August-Bebel-Straße in Rostock gekommen. Einige Anwohner meldeten gegen Mittag, dass sie Internet und TV ausgefallen sind. Laut Infocity Rostock ist unklar wie lange die Störung andauern wird.