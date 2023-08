﻿44 Babys an Rostocker Südstadtklinik geboren: Willkommen im Leben Noah Finn, Johanna und Thore

Rostock. Gleich drei Mal doppeltes Familienglück in Rostock: Im Zeitraum vom 7. bis 14. August sind am Klinikum Südstadt Rostock drei Zwillinge auf die Welt gekommen. Damit gab es seit Jahresbeginn 37 Zwillingsgeburten an dem Rostocker Krankenhaus.

Insgesamt erblickten in der 32. Kalenderwoche 44 Kinder das Licht der Welt. Davon waren 22 Mädchen und 22 Jungen. Die OSTSEE-ZEITUNG stellt einige der süßen Wonneproppen hier vor.

Willkommen im Leben: Noah Finn, Johanna und Thore

Einer der ersten in dieser Woche war der kleine Noah Finn. Am 7. August um 3.34 Uhr lag er zum ersten Mal in den Armen seiner Eltern aus Damm – einem Ortsteil der Stadt Parchim. Der Junge war bei der Geburt 50 Zentimeter groß und 3775 Gramm schwer.

Johanna erblickte ebenfalls zu nachtschlafender Zeit das Licht der Welt. Am 9. August um 3.55 Uhr machte die Neu-Rostockerin mit ihrem ersten Schrei lautstark auf sich aufmerksam. Das Maßband zeigte bei dem Mädchen zur Geburt 49 Zentimeter und die Waage 2930 Gramm an.

Endlich die Welt entdecken und seine Familie kennenlernen, das wollte Thore am 9. August um 6.01 Uhr. Mit 49 Zentimetern und 2930 Gramm strampelte sich der kleine Junge ins Leben. Er stellt nun das Leben seiner Eltern aus Jürgenshagen auf den Kopf.

Geburten in Rostock: Umut-Ömer ist das größte Baby

Sich noch für ein Foto schick gemacht, haben sich auch noch einige Neugeborene aus der 31. Kalenderwoche. Diese Babys wollen wir Ihnen natürlich auch nicht vorenthalten:

Arno Benno hat bereits am 2. August um 1.36 Uhr das Licht der Welt erblickt. Der Junge war zur Geburt 50 Zentimeter groß und wog 3500 Gramm. Als Neu-Rostocker entdeckt er nun die Hansestadt für sich.

Einen Tag später war ebenfalls viel los im Kreißsaal: Tammo kam am 3. August um 1.18 Uhr als einer der ersten auf die Welt. 50 Zentimeter war er zur Geburt groß, die Waage zeigte 3380 Gramm an. Er wohnt nun bei seiner Familie in Rostock.

Am 3. August um 11.07 Uhr wurde Umut-Ömer geboren. Mit 55 Zentimetern und 4520 Gramm ist der Junge der größte Wonneproppen, der in den vergangenen zwei Wochen im Südstadtklinikum auf die Welt kam. Er lebt sich nun in seinem Zuhause in Laage ein.

Nur wenige Stunde später durfte sich Rostock über eine neue Erdenbürgerin freuen: Am 3. August um 15.37 Uhr kam Lilly Emilia mit 49 Zentimetern und 3780 Gramm auf die Welt.

Fine Marie tat es ihr am 4. August um 22.17 Uhr gleich. Das Mädchen strampelte sich mit 50 Zentimetern Größe und einem Gewicht von 3445 Gramm ins Leben. Ganz zur Freude ihrer Familie aus Bad Doberan.

Elissa wurde am 6. August um 22.12 Uhr zum ganzen Stolz ihrer Eltern. Das Mädchen war bei der Geburt 49 Zentimeter groß und wog 3280 Gramm. Sie lebt nun in Rostock.

Noch nicht genug Babys gesehen? Weitere Neugeborene sowie Bilder der Wonneproppen aus den Vormonaten finden Sie in der Galerie des Südstadtklinikums auf www.kliniksued-rostock.de/aktuelles/babygalerie. Seit Jahresbeginn sind am Klinikum Südstadt Rostock 1403 Kinder geboren worden. Davon waren 673 Mädchen und 730 Jungen.

OZ