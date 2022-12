﻿Falsche Führerscheine voller Tippfehler: So perfide hat eine mutmaßliche Bande ihre Opfer betrogen

Eine Gruppe Unternehmer soll in Rostock jahrelang gefälschte Sportbootführerscheine verkauft haben. Weil eine Polin mit Schwächen in deutscher Rechtschreibung die Dokumente tippte, waren sie voller Rechtschreibfehler. Die Kunden zahlten trotzdem, darunter lokale Prominenz.

Rostock. Abends beim Gespräch mit Bekannten im eigenen Lokal ging es um den Bootsführerschein. Wie schwer die Prüfungen doch seien und dass man so viel Zeit dafür bräuchte. Ein paar Tage später meldete sich ein anderer Bekannter. Er habe von dem Interesse am Sportbootführerschein gehört und wisse da vielleicht eine Abkürzung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das erzählt der Rostocker Gastronom am Freitag als Zeuge am Landgericht Rostock. Einige Meter entfernt von ihm sitzen die Angeklagten. Fünf Männer und eine Frau, die dafür gesorgt haben sollen, dass der Gastwirt und dutzende weitere Wassersportfreunde für 800 Euro die Sportbootführerscheine See und Binnen bekamen, ohne jemals eine Prüfung bestanden zu haben. Ihnen wird banden- und gewerbsmäßige Urkundenfälschung vorgeworfen. Auch falsche Angelausweise sollen sie verkauft haben. Ein ursprünglich siebter Angeklagter ist bereits gestorben. Er war 73 Jahre alt, die anderen sind zwischen 34 und 46.

Lesen Sie auch

33 Fälle angeklagt: Spitze des Eisbergs?

Die mutmaßliche Bande präsentiert sich bürgerlich. Zwei Versicherungsmakler gehören dazu, Brüder mit einer gemeinsamen Agentur. Außerdem zählt ein Bauunternehmer dazu, ein Verlagschef und ein Unternehmer, der Angel-Touren anbietet. Ihre Kundschaft sollen sie durch Mundpropaganda akquiriert haben. Die Anklage wirft ihnen 33 Fälle vor. Wie groß der Markt tatsächlich war, lässt sich schwer sagen. 2018, als die Täter aufflogen, ging die Staatsanwaltschaft noch von mindestens rund 100 falschen Papieren aus, die in Umlauf gebracht worden sein sollen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fälschungen waren anscheinend schlecht gemacht

„Alles Blödsinn“, sagt der stadtbekannte Gastronom im Zeugenstand. Er meint damit den Umstand, dass er sich auf das zwielichtige Angebot einließ. Die Führerscheine selbst seien ebenfalls „Blödsinn“ gewesen, schlecht gemacht. Er habe sie gleich weggelegt und nie benutzt. Das nimmt ihm das Gericht nicht ab. „Warum haben Sie die Führerscheine denn in Folie eingeschweißt?“, will der Vorsitzende Richter wissen. Das deute doch auf die Absicht hin, sie zu benutzen. Ob der Gastronom ein Boot hat oder hatte, fragt das Gericht nicht. Ob und welche Strafe er leisten musste, bleibt auch offen.

Der Handel mit den Fake-Dokumenten lief laut Anklage von 2013 bis 2017. Auf die Schliche kam die Polizei der Bande durch einen anonymen Hinweis zu einem der beiden Versicherungsmakler-Brüder. Die Ermittler überwachten Telefone. Später werteten sie Chat-Verläufe aus einem Mobiltelefon aus. So identifizierten sie weitere Tatverdächtige und Kunden. Bei Hausdurchsuchungen bei den Käufern fanden sich die gefälschten Papiere. Nach früheren Polizeiangaben saßen die Abnehmer vorwiegend im Raum Rostock, aber auch in Schwerin und in anderen Bundesländern.

Rechtschreibfehler und falsche Unterschriften

Die Fälschungen waren für Experten offenbar leicht zu erkennen. Das demonstrierte ein 59-jähriger Kripo-Beamter, der ebenfalls als Zeuge aussagte. So seien die Papiere voller Rechtschreibfehler. Grund dafür war, dass das verstorbene mutmaßliche Bandenmitglied, das für die Ausführung der Fälschungen zuständig war, das Beschriften der Dokumente per Schreibmaschine einer Polin überließ, die in seinem Haus lebte und anscheinend bei der deutschen Sprache schwächelte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Prozess vor dem Rostocker Landgericht neu gestartet

Weitere Schwachstellen waren Unterschriften von Behördenmitarbeitern, die es teilweise nie gab, Unstimmigkeiten bei Wohnadressen und Sitz der Ausstellungsbehörde sowie Druckfehler bei Mustern und Hintergründen. Wo die Blanko-Vorlagen herkamen, bleibt offen. Es gibt Aussagen, nach denen sie der verstorbene Mitangeklagte Horst M. „in Polen besorgt“ haben soll, nach einer anderen Aussage soll ein Behördenmitarbeiter die Quelle gewesen sein.

Der Prozess hatte bereits im April begonnen. Weil eine Schöffin dauerhaft erkrankte, wurde die Verhandlung so lange ausgesetzt, dass sie nun wieder komplett neu gestartet werden muss. Der Gastronom und andere Zeugen sagten deshalb bereits zum zweiten Mal aus. Es sind 14 weitere Termine angesetzt bis zum 28. April. Den Angeklagten drohen Haftstrafen. Bootsfahrerscheine wurden 2018 von Papier auf das schwieriger zu fälschende Kartenformat umgestellt.