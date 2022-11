﻿Rostocker bangen um Galeria Kaufhof: Warum das Kaufhaus so wichtig für die Innenstadt ist

Rostock. Die Rostocker Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof in der Rostocker Innenstadt hat noch Fans – trotz Dauerkrise des Konzerns mitsamt Insolvenz. „Ich bin zweimal die Woche hier“, sagt Oliver Neltner (35). Manchmal kommt er nur zum Gucken und Bummeln, wie an diesem Vormittag mit Tochter Aaliyah (11). Manchmal kauft er etwas, aber nicht jedes Mal. Ein Besuch sei immer wieder schön, vor allem Weihnachten, wenn alles dekoriert ist.

Das Kaufhaus ist fast so etwas wie eine Landmarke im Alltag des Rostockers. Früher diente das große Backsteingebäude für Neltner und seine Freunde als Treffpunkt, an dem man sich verabredete. Das in „seinem“ Kaufhaus bald die Lichter ausgehen könnten, hält der Gehlsdorfer für unwahrscheinlich. „Ich bin beruflich viel unterwegs und kenne viele Galeria-Kaufhäuser in Deutschland“, sagt er. Nicht wenige seien heruntergekommen und abgewirtschaftet, Rostock zähle mit Abstand zu den attraktiveren Häusern.

Innenstadt-Händler fürchten sich vor Schließung

Eine Garantie ist das nicht. Voraussichtlich im Januar will Insolvenzverwalter Arnd Geiwitz bekannt geben, welche der bundesweit 131 Häuser schließen müssen. Nur ein „harter Kern“ der 131 Filialen sei überlebensfähig, sagte der Anwalt bei der Eröffnung des Schutzschirmverfahrens Anfang November.

Die Rostocker Galeria-Filiale von der Langen Straße aus gesehen © Quelle: Martin Börner

In Rostock sagt fast niemand „Galeria“, im Sprachgebrauch ist es nach wie vor der „Kaufhof“, wie es auch in großen Buchstaben an der Fassade steht. Händler in den angrenzenden Straßen fürchten sich vor einer drohenden Schließung. „Das wäre sehr schlecht“, sagt Dinh Tran Trong Tin. Dem 29-Jährigen gehört das Floristik-Geschäft „Blumen 99“ in der Breiten Straße. Ohne Kaufhof würde es im nördlichen Teil der Innenstadt einsam, befürchtet Trong Tin. Ihm ist aber aufgefallen, dass in vergangenen Jahren die Kunden immer weniger wurden.

Peter Gohlke, Inhaber von City Sport, fände einen Verlust des Kaufhofs vor allem mit Blick auf die Entwicklung der Rostocker Innenstadt schlimm. © Quelle: Martin Börner

Klammer für die Rostocker Innenstadt

„Galeria hat für die Rostocker Innenstadt gewaltige Bedeutung“, sagt Citykreis-Manager Peter Magdanz. Er ist eher optimistisch, das Haus stehe vergleichsweise gut da. Der mächtige Backsteinbau sei die Klammer, die Kröpeliner Straße und Breite sowie Lange Straße zusammenhält. Bei einer Schließung drohe die denkmalgeschützte Lange Straße, in der sich viele Händler schon lange abgehängt fühlen, noch weiter abzufallen. Offen ist auch, was dann mit der Immobilie geschähe. Einen Nachnutzer zu finden, der die 8000 Quadratmeter bespielen könnte, wäre alles andere als einfach, glaubt Magdanz. Ein leerer Kaufhof wäre eine „klaffende Wunde“ für die gesamte Rostocker City.

Dinh Tran Trong Tin (29), Inhaber Blumen 99, profitiert vom Kundenverkehr des Galeria Kaufhof. © Quelle: Martin Börner

Armin Neumann, Inhaber des Wein- und Spirituosenhandels „Wein und Mehr“, hält so ein Szenario für gar nicht so abwegig. „Galeria-Eigentümer René Benko hat auch schon andere Städte mit leerstehenden Immobilien erpresst“, sagt der Unternehmer. Der Milliardär aus Wien sitze am längeren Hebel.

Leerstand in den Nachbarstraßen nimmt zu

Gegen eine Schließung spricht: Das Haus in der Hansestadt steht nicht auf einer Liste von zwölf Standorten, die eigentlich bereits bei der Insolvenz vor drei Jahren schließen sollten und die es nun ereilen könnte. Zu den Premiumstandorten wie die Häuser am Berliner Alexanderplatz oder an der Düsseldorfer Königsallee, die als gesichert gelten, gehört Rostock allerdings auch nicht. Auf einer Liste mit Kaufhäusern, die das Online-Unternehmen Büro.de übernehmen will, fehlt die Immobilie in der Langen Straße ebenfalls, anders als das Karstadt-Stammhaus in Wismar.

Der Hintereingang des Galeria Kaufhof. © Quelle: Martin Börner

Ohne Kaufhof würde sich der Niedergang der Langen Straße beschleunigen, warnt Neumann. „Der Leerstand nimmt schon jetzt zu“, sagt der Weinhändler. Im Laden nebenan eröffnet demnächst ein RSAG-Kundenbüro, nachdem der bisherige Ladeninhaber aufgegeben hat. Sein Geschäft würde eine Schließung des Kaufhofs dagegen kaum treffen, Neumann beliefert auch viele Gastronomen.

Nicht alle Kunden sind zufrieden mit dem Angebot

„Für die Stimmung wäre eine Schließung schlecht“, sagt Peter Gohlke, Chef von City Sport. Sein Laufschuhgeschäft grenzt an den West-Eingang des Kaufhauses. Wirtschaftlich wäre auch für ihn ein Ende des Kaufhofs eher undramatisch. „Unsere Kunden kommen gezielt zu uns.“ Zufallskundschaft sei eher selten. Manchmal schicken die Mitarbeiter aus der Kaufhof-Sportabteilung Leute zu ihm, die spezielles Schuhwerk für ihr Lauftraining suchen. Die Möglichkeit, einen riesigen leeren Backsteinklotz mit zugeklebten Fenstern als Nachbarn zu haben, findet Gohlke allerdings „gruselig“.

Ingrid Meyer (li.) und Marianne Runge gehen gerne shoppen, leider haben die beiden im Kaufhof nichts Passendes gefunden. © Quelle: Martin Börner

Die verbleibenden Häuser will die Kette mit dem Konzept „Galeria 2.0“ modernisieren. Das ist dringend notwendig, finden die Schwestern Ingrid Meyer und Marianne Runge aus Wismar. Jede Woche reisen die Rentnerinnen bei Shopping-Touren in der Region zwischen Schwerin, Rostock und Lübeck umher. „Rostock ist schön, aber der Kaufhof muss besser werden“, findet Marianne Runge. Das Angebot spreche sie nicht an, die Räume bräuchten eine Renovierung. „Für uns gibt es da nichts“, sagt Ingrid Meyer. Eigentlich wollte sie Winterstiefel kaufen, das Angebot konnte sie nicht überzeugen.