﻿Rostocker Bar ist die beste an der Ostsee-Küste von MV

Rostock. Top-Platz bei den Gastro-Oscars: Jedes Jahr werden die besten Bars in Deutschland mit den „Rolling Pin.Awards“ ausgezeichnet und diesmal hat es ein Lokal aus Mecklenburg-Vorpommern ganz weit gebracht.

Die Craftbar in Rostock wurde von Branchenkennern in der Award-Kategorie „50 Best Bars“ auf Platz 17 gewählt. Sie war als einziges Lokal aus MV nominiert und hat es neben Locations in Hamburg und Lübeck als einzige Bar im Norden auf die Hitliste geschafft.

Den Erfolg konnte das Craftbar-Team zunächst selbst kaum glauben. „Dass ist wirklich irre und das gesamte Team ist wahnsinnig glücklich & stolz über dieses Ergebnis [...] Wir sind immer noch geflasht und echt stolz uns in der Riege der besten 50 Bars Deutschlands auf einem grandiosen Platz 17 zu finden“, kommentiert die Crew auf Instagram.

Sie dankt den Gästen und allen, die für die Bar gevotet haben, und gibt ihnen ein Versprechen: „Wir machen für euch liebe Gäste genauso weiter: mit Liebe & Herzblut täglich tolle Drinks & gute Laune!“

Ein weiteres Nordlicht hat bei den „Rolling Pin.Awards“ eine Top-Platzierung erreicht: Ronny Siewert, Koch im Restaurant des Grand Hotels Heiligendamm, wurde in der Kategorie „100 Best Chefs Germany 2023“ auf Platz 75 gewählt.

