﻿Rostocker Dauerbaustelle Holbeinplatz: Wann die Karl-Marx-Straße wieder komplett offen ist

Immer wieder Verzögerungen

Am Rostocker Holbeinplatz rollen seit Monaten die Bagger. Lange Zeit war das Abbiegen von der Karl-Marx-Straße in die Lübecker Straße Richtung Stadthafen nicht möglich.

An einer der meistbefahrenen Kreuzungen in Rostock gibt es seit mehr als einem Jahr eine Baustelle. Das Ende der Bauarbeiten musste am Holbeinplatz immer wieder verschoben werden. Jetzt ist ein Ende in Sicht. Auch zu den umliegenden Baustellen im Hansaviertel gibt es gute Nachrichten.

