﻿Personalnot bei Rostocker Berufsfeuerwehr: Löschfahrzeuge bleiben stehen

Feuerwehr und Rettungsdienst kommen in Rostock stets zu Hilfe, um Menschen aus Notlagen zu befreien. Doch offenbar sind die Retter nun selbst in Not – zumindest in Personalnot: Zahlreiche Stellen sind unbesetzt, hinzu kommt derzeit ein hoher Krankenstand. Das hat gravierende Folgen.

Die Rostocker Feuerwehr ist täglich im Einsatz, so wie am Sonntag zur Rettung eines Mannes, der sich beim Eislaufen verletzt hatte.

Rostock. Wegen Personalproblemen können bei der Rostocker Feuerwehr inzwischen sogar vereinzelt Löschfahrzeuge nicht eingesetzt werden. Grund seien einerseits die zahlreichen unbesetzten Stellen, teilte das Brandschutz- und Rettungsamt mit. Nun werde die Lage zusätzlich durch die Welle von Infektionskrankheiten verschärft.

Der Rettungsdienst und die Koordination der Einsätze in der Leitstelle seien jedoch gewährleistet, versicherte Sprecher Stefan Kieckhöfer. Darin liege aber auch das Problem für die Feuerwehr: „Den Rettungsdienst und die Leitstelle müssen wir zu 100 Prozent gewährleisten. Da bleibt nur noch der Brandschutz, wenn Personal fehlt.“

Feuerwehr rückt mit verringerter Besatzung aus – oder gar nicht

Die Folge sei, dass zeitweise Löschfahrzeuge mit verringerter Besatzung ausrücken oder sogar in der Garage stehen bleiben müssen. Wie oft das der Fall sei, konnte Kieckhöfer nicht sagen, aber: „Es sind nicht nur Einzelfälle.“ An einigen Tagen sei die Situation dann „grenzwertig“: „Das kann durchaus zu Problemen führen.“

Die Menschen in der Hansestadt müssten aber nicht befürchten, dass Feuer nicht gelöscht werden, betonte der Sprecher: „Auf jeder Wache sind zwei Löschfahrzeuge stationiert. Das reicht für die allermeisten Brände aus. Und zum Glück können wir uns auf die Kameraden und Kameradinnen von der Freiwilligen Feuerwehr verlassen.“

Bis zu 5000 Überstunden bei der Rostocker Feuerwehr im Monat

Die Vorsitzende der CDU/UFR-Fraktion in der Bürgerschaft, Chris Günther, hat zum Personalstand eine Anfrage an die Stadtverwaltung gestellt. Darin spricht sie von 32 Stellen im Brandschutz- und Rettungsamt, die Stand August nicht besetzt waren. Dadurch fielen monatlich 4000 bis 5000 Überstunden an. „Der Personalnotstand darf sich nicht auf die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auswirken“, fordert Günther.

Kieckhöfer bestätigte im Wesentlichen die in der Anfrage geschilderte Situation: „Die Belastung unserer Leute ist so wie beschrieben.“ Es sei kaum möglich, die anfallenden Überstunden durch Freizeit auszugleichen. „Das führt auch zu Unzufriedenheit.“ Ob es wegen dieser Unzufriedenheit auch schon Kündigungen gab, konnte Kieckhöfer nicht sagen.

Fast alle ausgeschriebenen Feuerwehr-Stellen nur befristet

Diese Mutmaßung äußert jedenfalls Chris Günther: „Ich möchte wissen, warum nicht mehr Personal gefunden wird. Liegt es vielleicht an der Situation im Amt?“ Ein Grund könne sein, dass 31 der 32 ausgeschriebenen Stellen befristet seien.

In anderen Bundesländern sei es ja auch möglich, ausreichend Nachwuchs für den Beruf anzuwerben. Teilweise mit Boni: So werde in Berlin eine Einsatzpauschale von fünf Euro gezahlt, die Stadt Düsseldorf steuere bei ihrer Feuerwehr einen Zuschlag für Auszubildende bei. „Das ist auch eine Frage des Respekts und der Wertschätzung“, so die Fraktionsvorsitzende.

Überarbeitung kann zu gefährlichen Fehlern führen

Die Belastung der Beschäftigten wirke sich schon spürbar aus: „Mir hat ein Mitarbeiter erzählt, dass er kürzlich zum ersten Mal überhaupt zu spät zur Arbeit gekommen ist, weil er verschlafen hatte. Er war total überarbeitet.“ Dies könne auch die Sicherheit der Bevölkerung gefährden, fürchtet Günther: „Da können auch mal Fehler passieren.“

Bis jetzt könnten zwar die vorgeschriebenen Einsatzzeiten für Feuerwehr und Rettungsdienst eingehalten werden. „Aber ich frage mich, wie lange das noch aufrechterhalten werden kann, wenn mit dem Personal so umgegangen wird“, schimpft Günther.

Rostocker Feuerwehr: Politik ist am Zug

Ein anderer Punkt sei die Technik: Ihr sei zugetragen worden, dass etwa zahlreiche Rettungswagen regelmäßig ausfielen, weil sie in Reparatur seien, so Günther. Dem widerspricht allerdings Kieckhöfer vehement: „Von unseren elf Rettungswagen, den Spezialfahrzeugen und auch den Reservefahrzeugen sind alle funktionsfähig.“

Kieckhöfer sieht bei der Lösung der Probleme die Politik am Zug: „Von der gab es bislang nur Lippenbekenntnisse.“ Eine Maßnahme könnte sein, die Wertschätzung für die wichtige Arbeit der Retter durch mehr Geld auszudrücken. „Aber das ist nur ein Punkt. Das gesamte Umfeld muss stimmen.“