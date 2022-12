﻿Liebe vorgetäuscht und fast 200 000 Euro kassiert? Anklage gegen Rostocker Bestatter

Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen Rostocker Bestatter erhoben, der im Verdacht steht, drei Frauen um fast 200 000 Euro gebracht zu haben. Er soll die Trauernden in ihrer Ausnahmesituation ausgenutzt und ihnen Liebe vorgetäuscht haben, um sie zur Zahlung zu bewegen. Der Fall ist am Freitagabend Thema einer Doku in der ARD.

Ein Rostocker Bestatter steht im Verdacht, die emotionale Situation von drei Frauen aus MV ausgenutzt zu haben, um sie am Ende zu Zahlungen in Höhe von fast 200 000 Euro zu bewegen. Die Staatsanwaltschaft hat vor dem Amtsgericht Anklage wegen Betrugs in zehn Fällen erhoben.

Rostock. Er soll ihnen die große Liebe versprochen haben: Ein Rostocker Bestatter steht im Verdacht, die emotionale Situation von drei Frauen aus MV ausgenutzt zu haben, um sie am Ende zu Zahlungen in Höhe von fast 200 000 Euro zu bewegen. Die Staatsanwaltschaft hat vor dem Amtsgericht Anklage wegen Betrugs in zehn Fällen erhoben. Die Betrugstaten ereigneten sich demnach zwischen Juni 2017 und April 2018.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Vorwürfe gegen den Bestatter sind nicht neu. Bereits vor drei Jahren hatten sich die betroffenen Frauen an die OZ gewandt. „Ich hätte nie gedacht, dass er die schlimmste Zeit meines Lebens so dermaßen ausnutzt“, sagte Tatjana W. (Name von der Redaktion geändert) bereits 2019.

Dass es erst jetzt im Sommer zur Anklage kam, liegt nach Aussagen der Rostocker Staatsanwaltschaft daran, dass zum einen die Ermittlungen einige Zeit benötigt haben und zum anderen auch Corona für Verzögerungen bei den Gerichten gesorgt hat. Wann der Prozess beginnt, ist aktuell noch unklar. Laut Amtsgericht Rostock liegt die Anklage der zuständigen Richterin vor.

Rostocker Bestatter lernte Frauen über Todesfälle kennen

Laut den Aussagen der betroffenen Frauen hat der mutmaßliche Betrüger eine besonders perfide Masche: Ob nach dem Todesfall des Kindes oder des Ehemannes – als Bestatter habe er sich für die Trauernden um alles gekümmert, ein offenes Ohr gehabt und Nähe aufgebaut. Sie hätten sich bei ihm so geborgen und verstanden gefühlt, dass sie sich in den Mann verliebten – und seinen Versprechen an eine gemeinsame Zukunft mit ihm glaubten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie jedoch der Anwalt des Beschuldigten mitteilt, hat sein Mandant nie „Liebesbeziehungen im Sinne von Eheversprechen oder dauerhaftem Zusammenleben“ in Aussicht gestellt. „Möglicherweise hat sich aber ein Teil der Frauen dies so erhofft“, so Benjamin C. Richert weiter. Das sexuelle Verhältnis habe im Vordergrund gestanden, nach dem Eindruck des Bestatters sei dies auch aufseiten der drei Frauen so gewesen.

Beschuldigter sei für Zahlungsschwierigkeiten bekannt gewesen

Nach einigen Monaten der Liebelei seien dann die Geldforderungen gekommen, berichten die Frauen. Weil er sonst nicht für seine Kinder oder Firma sorgen könnte, bräuchte er eine Finanzspritze für ein bis zwei Monate, habe er seinen vermeintlichen Opfern weiszumachen versucht. Danach habe dann der Kontakt abgenommen, vereinbarte Rückzahlungen seien nicht eingehalten worden.

„Ich verstehe bis heute nicht, wie ich so dumm sein konnte“, sagte Tatjana W. bereits im ersten Gespräch mit der OZ. Sie verschuldete sich sogar für den Mann. „Aber ich habe mich so von ihm einlullen lassen. Das war wie eine Gehirnwäsche.“

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Anwalt des Bestatters ist jedoch der Meinung, dass die Frauen die wirtschaftliche Lage seines Mandanten hätten beurteilen können. „Schließlich war er in der gesamten Region ja auch kein Unbekannter, inklusive der seit Jahren bestehenden Zahlungsschwierigkeiten“, legt Benjamin C. Richert dar. Wenn Mittel zur Verfügung standen, sei damit auch ein Teil der Schulden zurückgezahlt worden, so der Anwalt weiter.

Aktuell läuft jedoch ein Insolvenzverfahren gegen den Bestatter. „Ab diesem Zeitpunkt durfte er gar keine weiteren Zahlungen mehr vornehmen, sondern muss dies nun dem Insolvenzverwalter überlassen“, erklärt Richert.

ARD zeigt Rostocker Fall in Crime-Time-Serie am 16. Dezember

Tatjana W. fand über einen Facebook-Post weitere Frauen, die sagen, dass sie auf den Bestatter hereingefallen seien – und es wurden immer mehr. Bundesweit soll der Mann Frauen nach dem gleichen Muster ausgenutzt haben, die dadurch teilweise sogar in Existenznot geraten sein sollen. „Welches Ausmaß das angenommen hat, ist wirklich erschreckend“, sagte Tatjana W.

Das zeigt auch die vierteilige Doku-Serie "Der Trauerschwindler" von ARD Crime Time, die aktuell in der Mediathek zu sehen ist. Der Film dazu läuft am 16. Dezember um 21.45 Uhr in der ARD.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Journalistinnen haben mit weiteren mutmaßlichen Opfern gesprochen und weitere Vorwürfe gegen den Mann aufgedeckt. Benjamin C. Richert spricht hingegen von einem „Rachefeldzug der Frauen“ gegen seinen Mandanten, der vor Gericht objektive Aufklärung finden werde. „Mein Mandant wird sich auch diesem Verfahren wiederum gelassen stellen“, betont der Anwalt.