﻿Rostocker bietet Businesscoaching mit Pferd – wie das funktioniert

Rostock. Ein Mann, ein Pferd, ein Wort, ein Herz und eine Seele. Olaf Quinque hat sich bewusst gegen seinen sicheren Vertriebsjob entschieden, um das zu tun, was er wirklich liebt: Menschen mit dem Gespür von Pferden zu helfen.

„Dieses Pferd hat mir der liebe Gott geschickt“, sagt Olaf Quinque über seinen Wallach Kristall, der mit dem ehemaligen Vertriebsprofi durch dick und dünn geht. Mit seinem Pferd und seiner Businesserfahrung bringt der gebürtige Berliner nicht nur Chefetagen ins Gleichgewicht. „Ich mache auch Einzelcoachings.“ Auch wenn er mit Führungserfahrung aufwarten kann und seine Seminare nicht nur auf Hufe, sondern auch auf professionelle Business-Beratung stützt.

„Es fühlt sich gut an, weil ich mache, was ich liebe“

Der passionierte Vertriebsprofi kann mehr. Auch Erwachsene und Kinder mit Handicap gehören zu denjenigen, die dank seiner Pferde zu einem neuen Lebensgefühl finden. Und dieses neue Lebensgefühl hat Quinque selbst für sich ganz persönlich neu definiert. Von einem Arbeitsleben ohne finanzielle Sorgen hat er sich bewusst verabschiedet, um sich noch einmal neu zu erfinden.

„Als ich gefragt wurde, was ich tun würde, wenn ich könnte, wie ich wollte, war meine Entscheidung da.“ Quinque macht eine Ausbildung zum Businesscoach mit Pferd und startet mit seiner nebenberuflichen Tätigkeit als Hauptjob durch.

Vertrauen in das Gegenüber – Schlüssel zum Glück © Quelle: Frank Söllner

„Ich verdiene weniger als vorher, aber es fühlt sich gut an, weil ich das mache, was ich liebe“, sagt der 59-jährige Wahlrostocker. „Ich habe vorher gar nicht gemerkt, wie mich das Hamsterrad verändert.“

„Pferde spüren, wenn Wort und Körper nicht übereinstimmen“

Pferd Kristall passt zu seinem „Herrchen“. Der Wallach ist ein bisschen aufmüpfig, knabbert am Reißverschluss, liebt es Hälse abzuschlecken und zeigt sich grundentspannt, wenn das Gegenüber es ihm gleichtut. „Pferde spiegeln den Menschen. Sie spüren sofort, wenn ein gesprochenes Wort und Körpersprache nicht übereinstimmen.“ Und so ist es mit Pferden wie mit Mitarbeitern – Unstimmigkeiten in der Führungskraft führen zu Problemen in der Firma oder zu sturen Pferden. Alles eine Sache der Kommunikation, die sich in Pferdecoachings üben lässt.

„Wenn man alles richtig macht, dann folgt Kristall einem überall hin.“ Die Arbeit mit dem Pferd soll Stärken und Schwächen aufzeigen. Was tun Menschen, wenn sie möchten, dass das Pferd einem folgt, sie dazu aber keine Mittel nutzen dürfen außer ihrer Körpersprache und der Haltung gegenüber dem Tier? „Ohne etwas neben einem Pferd zu stehen und es zu Schritt, Trab und Galopp zu bringen – ist eine Aufgabe, die viele herausfordert.“ Wie das gelingt, verrät Quinque bei seinen Coachingterminen.

„Wir verbinden den Kopf mit dem Herzen“

„Wir verbinden den Kopf mit dem Herzen, dann können Emotionen fließen, und der Verstand wird klarer“, erklärt Quinque, der mit dem Reitergen im Blut aufgewachsen ist. Sein Vater Horst Quinque war der erste therapeutische Reitlehrer in der DDR und 1952 der zweite deutsche Springmeister. „Ich reite seit frühester Kindheit.“ Mit zwanzig Jahren wurden erst mal andere Sachen wichtiger, aber „seit ich 40 bin, hat es mich nicht mehr losgelassen. Ich sitze zwei-, dreimal die Woche auf dem Pferd.“

