﻿Rostocker Blaulicht-Spotter jagt nach perfektem Foto von Polizei und Feuerwehr

Die einen interessieren sich für Schiffe, die anderen für Eisenbahnen. Der Rostocker Anton Wendt hingegen ist Blaulicht-Spotter. Dabei hat er es nicht nur auf Polizei und Feuerwehr abgesehen. Mehr als 22 000 Bilder verschiedener Einsatzfahrzeuge hat er bereits in seinem Archiv. Wie er zu dem Hobby gekommen ist, wie die Einsatzkräfte auf ihn reagieren und wo die besten Spots in der Hansestadt sind.

Rostock. Ruhig steht Anton Wendt an der dicht befahrenen Straße Am Strande in der Rostocker Innenstadt. Die Autos fahren Stoßstange an Stoßstange. Der Feierabendverkehr hat eingesetzt. Von seinem Sichtpunkt aus kann der 19-Jährige die gesamte Kreuzung überblicken. Selbst die Fahrzeuge hinter der Kurve bleiben ihm nicht verborgen. Auf seinem Rücken trägt er eine Tasche, die Ohren sind gespitzt. Aufmerksam beobachtet er das Geschehen rund um die Kreuzung am Kanonsberg. Bis plötzlich in der Ferne ein Martinshorn ertönt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Es kommt aus der Richtung Werftdreieck“, sagt der junge Mann sichtlich aufgeregt. Hastig greift er nach seiner Spiegelreflexkamera und eilt zum Straßenrand. Sein Herz schlägt höher, die Spannung steigt. Die beste Position hat er schnell gefunden. Jetzt heißt es nur noch abwarten, bis sich das Sonderfahrzeug endlich zeigt. Mit mehreren lauten Heulern kündigt es sich an. Der Zeigefinger ruht auf dem Auslöser.

„Da, ich sehe sie“, ruft Wendt freudig. „Es sind sogar zwei.“ Ein Notarzteinsatzfahrzeug vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) aus Bad Doberan und ein Rettungswagen aus Kühlungsborn bahnen sich den Weg durch die Rettungsgasse. Ihre Geschwindigkeit deutlich höher als die der anderen Verkehrsteilnehmer.

Perfektes Foto von Rostocks Polizei und Feuerwehren

Dem Toitenwinkler bleibt nicht viel Zeit, das perfekte Motiv zu knipsen. Denn so schnell, wie die Autos angerast kamen, so schnell sind sie auch wieder verschwunden. Doch der Hobbyfotograf ist zufrieden. Sogar mehr als das: „Diese Kombination hatte ich bislang noch nicht“, sagt er mit einem breiten Lächeln, als er die Motive noch einmal durchgeht. Ein Volltreffer. Dafür habe sich das Warten gelohnt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Seit 2015 ist Wendt regelmäßig als sogenannter Blaulicht-Spotter auf Rostocks Straßen unterwegs – immer auf der Jagd nach besonderen Einsatzfahrzeugen. Wie der Name aber schon verrät, schafft es nicht jedes Vehikel vor seine Linse. „Sie müssen mit einem Blaulicht ausgestattet sein“, erklärt er. Ob dies im jeweiligen Moment eingeschaltet ist oder nicht spiele keine größere Rolle. „Schöner ist es natürlich, wenn man die Lichter ebenfalls einfangen kann.“

Blaulicht-Spotting in Rostock: Die besten Plätze

Die Faszination für besondere Fahrzeuge trägt Wendt bereits seit seiner frühen Kindheit in sich. „Als kleiner Junge hatten es mir vor allem Busse und Straßenbahnen angetan“, verrät er. Wohl auch ein Grund, wieso sich der Rostocker bei seiner Berufswahl für eine Ausbildung zum Busfahrer entschieden hat. Krankentransporte, Löschfahrzeuge oder Streifenwagen haben sein Interesse erst später geweckt. Nämlich dann, als er selbst der Freiwilligen Feuerwehr in Gehlsdorf beigetreten ist – im Alter von zwölf Jahren. Dort lernte er einen Kameraden kennen, der ihn in die Welt des Blaulicht-Spottings einführte. „Durch ihn ist alles ins Rollen gekommen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Etliche Stunden habe Wendt seitdem damit verbracht, Fahrzeugen mit Sonderrechten hinterherzujagen – egal, ob bei strahlendem Sonnenschein oder eisigen Winden. Und auch heute noch versucht sich der 19-Jährige an den Wochenenden regelmäßig Zeit für sein Hobby einzuräumen. „Für mich ist das der perfekte Ausgleich zum Alltag. Man bewegt sich viel, muss sich nicht dauerhaft konzentrieren und ist außerdem an der frischen Luft.“

Am liebsten ist der Spotter rund um den Kanonsberg im Einsatz. Die Chancen, einen tollen Schnappschuss einzufangen, sei an dieser Kreuzung besonders groß. „Hier geht immer was“, sagt Wendt. Aber auch in direkter Nähe zu den einzelnen Kliniken der Stadt, sowie vor den Feuerwehrwachen, würden sich stets günstige Gelegenheiten bieten. „Man muss nur geduldig sein. Dann bekommt man vielleicht sogar ein echtes Prachtexemplar eingefangen.“

Rostocker Blaulicht-Spotter auf Instagram

Erst kürzlich ist es ihm gelungen, vor der Stadthalle eine Aufnahme von einer Regierungslimousine mit Blaulicht zu knipsen. Darin soll Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister gesessen haben. „Das war ein richtiger Glückstreffer.“

Rund 22 000 Bilder hat Wendt mittlerweile im Kasten, mehr als 800 Videos. Die schönsten Motive teilt er unter dem Namen „Toni’s Einsatzfahrten“ mit seinen Communities auf den sozialen Medien Facebook und Instagram oder im direkten Austausch mit Gleichgesinnten. „Wir helfen uns gegenseitig aus, wenn wir auf der Suche nach ganz bestimmten Fahrzeugen oder Orten sind“, verrät Wendt. Vernetzt sind die Spotter nicht nur innerhalb Rostocks und Mecklenburg-Vorpommerns. „Man lernt Menschen aus ganz Deutschland kennen. Wir sind eine kleine Gemeinschaft.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und wie bei anderen Hobbys auch, gelten beim Blaulicht-Spotting Regeln: Die wichtigste, wie der Rostocker betont: „Einsatzkräfte dürfen niemals behindert werden.“ Aus diesem Grund begibt er sich fast ausschließlich vom Straßenrand aus auf die Suche nach passenden Fotomotiven. Einsatzstellen werden nicht aufgesucht. Die Reaktion der vorbeifahrenden Retter falle meist positiv aus. „Hin und wieder spricht mich jemand an und fragt, was ich da mache. Wenn ich es dann erkläre, zeigen die Meisten Verständnis“, so Wendt. „Beim Spotting stehen die Fahrzeuge im Fokus – nichts weiter.“