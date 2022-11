﻿Internationales Rostocker Bluesfestival: Welche Künstler dabei sind und wie Sie an Tickets kommen

Nach der coronabedingten Verschiebung kommt das 25. Internationale Rostocker Bluesfestival am 3. Dezember nach Rostock. Stargast ist der britische Sänger Chris Farlowe

Rostock . Es ist die lang erwartete Jubiläumsausgabe: Aber das 25. Internationale Rostocker Blues Festival findet nicht wie sonst im Februar statt, sondern bereits am 3. Dezember.

Dahinter steht eine lange coronabedingte Verschiebungsgeschichte. Das 24. Rostocker Bluesfestival hatte noch regulär stattgefunden, das war am 29. Februar 2020, wenige Tage vor dem ersten Corona-Lockdown. „Damals haben wir schon gemerkt, dass einige Besucher aus Vorsicht wegblieben“, erinnert sich Veranstalter Dirk Stolzenberg. Der Blues-Abend fand damals noch wie gewohnt statt, aber gleich danach rollte die erste Corona-Welle.

Rostocker Blues Festival am 3. Dezember

Eigentlich wollte Dirk Stolzenberg bereits im letzten Frühjahr das Bluesfestival ansetzen, auch deshalb, um wieder in den gewohnten Rhythmus zurückzufinden. Doch das war im Frühjahr 2022 immer noch wegen der Corona-Auflagen zu schwierig. Der Terminplan ist ohnehin eng: „Wir müssen uns auch nach den Plänen der Künstler richten“, so Stolzenberg. Nach mehrmaligen Versuchen, das Bluesfestival wieder zu veranstalten, landete es nun auf dem 3. Dezember. Der Veranstaltungsort bleibt, das ist der Zwischenbau in der Rostocker Südstadt. Das Rostocker Bluesfestival war 2016 dorthin umgezogen, zuvor waren der Rostocker Mau-Club und die „Pumpe“ noch Austragungsorte für das Festival. Der Zwischenbau bietet rund 500 Plätze.

Karten-Info In Rostock sind Karten für 29,90 Euro zzgl. Gebühren über das Pressezentrum Rostock, das Ticket-Center im Media Markt und der MV Ticketbox (Kröpeliner Str. 54) erhältlich. Auch an bekannten Vorverkaufsstellen, über MV-Ticket, Eventim und Ticketmaster, über die Hotline 0451/58 24 91 43 und über www.german-concerts.de. An der Abendkasse kann man Karten für 35 Euro erwerben.

Große Namen im Programm

„Das Künstlerprogramm der 25. Ausgabe kann sich sehen lassen“, so Dirk Stolzenberg über das Programm. Bei der Zusammenstellung des Programms ist einerseits der Respekt vor der Tradition und den Blues-Stilrichtungen wichtig, andererseits will das Festival innovativ sein. Beim 25. Internationalen Blues Festival in Rostock sind dabei: Der britische Sänger Chris Farlowe, dann die Hamburg Blues Band, die den britischen Gitarristen Krissy Matthews dabei hat. Und es kommt der Gitarrist Abi Wallenstein, der als besonderen Gast den Schlagzeuger Martin Röttger mitbringt.

Das sind große Namen. Mit der inzwischen 82-jährigen Musik-Legende Chris Farlowe aus England kommt ein Künstler nach Rostock, der inzwischen auf Abschiedstour ist. Farlowe bekam erstmals Mitte der 1960er Jahre Aufmerksamkeit, als er mit dem Stones-Song „Out Of Time“ Platz eins in den Hitparaden erreichte. Farlowe war auch Sänger der Bands Atomic Rooster und Colosseum; sogar Ex-Led-Zeppelin-Gitarrist Jimmy Page engagierte ihn für zwei Platten. Seit Mitte der 1980er Jahre ist Chris Farlowe mit eigener Band unterwegs, aber auch als musikalischer Gast bei anderen Musikern, wenn es sich ergibt.

Hamburg Blues Band kommt in die Hansestadt

Dann die Hamburg Blues Band: Seit vier Jahrzehnten touren fünf Hamburger Musiker durch die Clubs. Die Hamburg Blues Band steht für Roots-Blues, die Gruppe um Sänger Gert Lange serviert Gitarren-Bluesrock, aber kreativ vermischt mit Soul, Psychedelic, Rhythm & Blues und Boogie. Die Musiker unternehmen sogar Ausflüge in den Jazz. Aktuell, auch in Rostock, verstärkt sich die Hamburg Blues Band mit dem Gitarristen Krissy Matthews aus Großbritannien. Der 30-Jährige wird heute schon in eine Reihe mit Größen wie Muddy Waters, Eric Clapton, Jeff Beck oder Johnny Winter gestellt.

Abi Wallenstein ist dabei

Der deutsche Blues-Gitarrist Abi Wallenstein (76) ist ebenfalls eine Legende – wohl der bekannteste Blues-Künstler Deutschlands. Seit über 55 Jahren unterwegs, feierte Abi Wallenstein auch mit seinen letzten drei Alben Erfolge. Und er holt sich auf der Bühne einen jungen Musiker dazu: Das ist Schlagzeuger Martin Röttger (52), der als Begleiter von Wallenstein das Cajón als kleinstes Schlagzeug der Welt etablierte.

Insgesamt freut sich Veranstalter Dirk Stolzenberg über das Aufgebot an legendären Musikern für das lange verschobene Festival. Und die Ausgabe Nummer 26 des Internationalen Bluesfestivals ist auch schon in Planung, verrät Stolzenberg. Das nächste Bluesfestival soll wieder regulär stattfinden – also bereits im Februar 2023 in Rostock.

25. Internationales Rostocker Blues Festival am 3. Dezember im Zwischenbau Rostock (Erich-Schlesinger-Straße 19, 18059 Rostock), Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr