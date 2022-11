﻿Nach Blitz-K.o.: Rostocker Felix Langberg ist reif für den Dschungel

Gelungene Premiere für Felix Langberg. In seinem ersten Kampf für den Hamburger Boxstall P2M schickte der Rostocker Profiboxer den zuvor ungeschlagenen Anil Can Yildiz in der ersten Runde auf die Bretter. So geht es für ihn weiter.

