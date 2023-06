﻿Nach „Rostocker Oval“ und „Rostock-Plan“: Bürgerschaft schlägt neues Stadthafen-Konzept vor

Kostenfrei bis 11:08 Uhr lesen

Volksaufstand in der DDR

Wütende Proteste, rollende Panzer: Bis zu eine Million Menschen demonstrierten am 17. Juni 1953 in der DDR. Warum ist die kollektive Erinnerung an die Beinahe-Revolution bis heute so blass? Am Freitag gab es eine Feierstunde im Bundestag.