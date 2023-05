﻿Cafés in Rostock: Hier gibt es den günstigsten und ausgefallensten Kaffee

Rostock. Es ist das liebste Heißgetränk des Landes: Kaffee. Deutsche trinken durchschnittlich 3,8 Tassen am Tag. Und es wird immer mehr. Der Absatz von Röstkaffee liegt mit 479 700 Tonnen auf einem Rekordhoch. Besonders die Gastronomie freut’s: Deutschlandweit hat der Außer-Haus-Konsum um 45 Prozent zugelegt.

Auch in Rostock? Die OSTSEE-ZEITUNG hat sich in den Cafés der Innenstadt umgehört, den günstigsten Kaffee gefunden und ein paar außergewöhnliche Kreationen entdeckt.

Kaffeepreise in Rostock mussten steigen

Auf der Suche nach ausgefallenem Kaffee ist der „cafeshop especial“ in der Langen Straße ein guter Startpunkt. 17 Kaffeesorten gibt es hier, einige davon aus eigenem Anbau. Spezialität des Hauses: der Romancito – eine Kreation aus Kakao, Espresso und Milchschaum. „Wir nutzen dazu 100-prozentigen Criollo-Kakao. Andere Kakao-Sorten sind zu süß“, sagt Mitarbeiterin Manuela Román.

Christian, Manuela, Alexander und Ravier Román vom cafeshop especial vor der Röstmaschine © Quelle: privat

Der klassische Kaffee Creme kostet hier 3 Euro. Im OZ-Preisvergleich liegt der Kaffee-Shop damit im soliden Mittelfeld. „Der Rohkaffeepreis ist gestiegen, auch die Kosten für Lieferanten. Natürlich mussten wir unsere Preise anpassen“, so Román. Auch auf den eigenen Plantagen in Nicaragua seien die Kosten gestiegen, das alles fließe in die Preiskalkulation mit ein. „Unsere Kunden wissen die Qualität aber zu schätzen und kommen trotzdem.“

Kaffee To Go ist weniger gefragt

Mit Blick auf die Zahlen des Deutschen Kaffeeverbands habe besonders der Kaffeeabsatz für To-Go-Kaffee zugenommen. Das liege vor allem daran, dass Arbeitnehmer seit der Corona-Pandemie wieder ins Büro kämen und sich einen Kaffee auf dem Weg dorthin gönnten. Bestätigen kann das Meike Wulf vom „Café Bohne“ nicht: „To Go hat bei uns eher abgenommen. Die Leute wollen ihren Kaffee genießen und suchen sich ganz genau aus, wo sie ihn trinken.“

Mit 2,80 Euro gehört der Kaffee Creme zu den günstigsten Rostocks. Nur das Kloster Café bietet den Kaffee für 2,60 Euro noch preiswerter an. „Bei uns steht der Preis nicht im Vordergrund, wir leben Kaffeekultur“, erklärt „Café Bohne“-Inhaber Oliver Spanehl. Dort gibt es seinen Angaben nach nicht nur die größte Kaffee-Auswahl in ganz MV und alle Bohnen werden selbst geröstet, auch die einzigen Kaffee-Sommeliers arbeiten in seinem Café.

Meike Wulf und Inhaber Oliver Spanehl stehen an der Theke vom Café Bohne und bereiten einen Cappuccino zu. © Quelle: Martin Börner

Auch Meike Wulf ist ausgebildete Sommeliere. Sie beobachtet: „Kaffee kommt langsam in Rostock an. Immer mehr Cafés entstehen und die Leute suchen nach mehr regionalen Produkten und zum Beispiel Milchalternativen.“ Das Besondere im Café Bohne: Wer einen der High-End-Kaffees, wie beispielsweise Blue Mountain aus Jamaica, bestellt, bekommt ein Ständchen auf dem goldenen Grammofon gespielt.

Hier gibt es pinken Kaffee in Rostock

Mit 3,30 Euro liegt der Preis für den Kaffee Creme bei „Jan&Mitch“ im Mittelfeld. Dafür gibt es hier ein anderes Highlight: pinken Kaffee. Beim „Pink Superfood Latte“ wird ein Pulver in die Milch gemischt, das den Kaffee pink färbt. Im Pulver sind unter anderem Rote Bete, Goji Beeren und Acai enthalten. Außerdem kommen Chai-Trinker im Café in der Breiten Straße auf ihre Kosten.

Adriana Tomkunaite (30), Barista im Jan&Mitch, serviert einen Pink Superfood Latte. © Quelle: Martin Börner

Als Inhaber weiterer Restaurants weiß Michael Brügmann: „Man merkt, dass die Leute sich genau überlegen, ob sie Geld fürs Essengehen ausgeben wollen. Aber ein Kaffee geht immer.“ Auch weil es eine soziale Komponente habe, wenn man sich mit Freunden im Café trifft, so der „Jan&Mitch“-Inhaber weiter. Auch die Zuwanderung sei für die Kaffeekultur förderlich: „Wir beschäftigen Menschen aus Armenien, Syrien und dem Irak, von allen können wir viel lernen.

Auch Brügmann bestätigt, dass weniger Kaffee To Go kaufen: „Viele bleiben doch im Homeoffice, die Kunden fehlen dann. Aber unsere Hochsaison beginnt, wenn die Touristen ankommen. Erst dann lohnt sich eine Bilanz.“