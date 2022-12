﻿Rostocker Chaos-Paketshop in der Ulmenstraße: Wird es wieder besser? Das sagt die Post

Lange Warteschlagen, sonderbare Schließzeiten, verlorengegangene Pakete: Der Paketshop in der Ulmenstraße in Rostocks KTV hat nicht den besten Ruf. Wann haben diese Zustände ein Ende? Die OZ hat bei der DHL nachgefragt. Das Ergebnis ist ernüchternd.

Rostock. Lange Schlangen und Wartezeiten, um an das ersehnte Weihnachtspaket zu kommen: So sieht es derzeit vor dem Paketshop in der Ulmenstraße aus. Zahlreiche Kunden hatten ihrem Unmut Luft gemacht und so die OZ auf den Plan gerufen. Die hat noch einmal beim Paketservice DHL nachgefragt, ob bis Weihnachten Besserung zu erwarten ist. Ergebnis: Es sieht schlecht aus.