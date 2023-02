﻿Rostocker Coach für Work-Life-Balance: Tipps für mehr Entspannung und weniger Stress

Rostock. Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät? Wie oft kommt einem der Gedanke, zu wenig Zeit zu haben und nicht zu schaffen, was zu schaffen ist. Dabei haben alle Menschen erst mal eins gemeinsam: 24 Stunden am Tag zur Verfügung.

„Alle Menschen haben 24 Stunden“

Stress reduzieren, Erholungsphasen integrieren – wenn das so einfach wäre. Mit dem richtigen Zeitmanagement ließe sich das Alltags- und Arbeitsleben entschleunigen, findet Zeitmanager Dr. Christian Danz. „Alle Menschen haben 24 Stunden. Wir haben also keine Zeitprobleme, sondern Probleme, Prioritäten zu setzen.“

Doch wie bekommt man das Problem in den Griff? „Jeder sollte sich selbst fragen, was für ihn die optimale Nutzung der Zeit bedeutet. Wichtig ist, genau einzuordnen, wie viel Zeit mir was wert ist – zum Beispiel für Arbeit, Freizeit, Sport und Familie.“ So pragmatisch das Thema Zeit klingen mag, weiß der 37-Jährige Rostocker auch: „Bei der Lösung muss Freude und Glück empfunden werden.“

Positive Veränderungen für ein gutes Gefühl

Dr. Danz ist sich bewusst, dass die idealen Arbeitsbedingungen mit freier Zeiteinteilung nicht in jedem Berufsfeld zu ermöglichen sind. „Viele sind auch immer dem Zeitmanagement der Führungskräfte untergeordnet.“ Um die Bedürfnisse der Mitarbeiter zu würdigen, komme es immer auch darauf an, „ob man in einem Arbeitsumfeld tätig ist, wo man achtsam miteinander umgeht.“

Wenn es beruflich vereinbar ist, nicht nur Dienst nach Vorschrift machen zu müssen, erleichtere die Möglichkeit der freien Zeiteinteilung sowie die eigene Definition von Aufgaben und Schwerpunkten die Arbeit. Daraus resultierend: „Das gute Gefühl, dass sich etwas positiv verändert.“

Zeiten für Müßiggang wie einen Termin planen

Die Optimierung der eigenen Zeitverteilung bedürfe immer auch der Erkenntnis und der Konditionierung. „Es geht stark darum, eigene Gewohnheiten zu überwinden“, erklärt der Rostocker, der Kurse zum Thema Zeitmanagement an der Volkshochschule in Rostock und Bad Doberan gibt.

Ein Trick, um Zeitprobleme, in den Griff zu bekommen: „Für jeden Termin, ob privat oder beruflich, immer einen klaren Anfang und ein klares Ende formulieren und aufschreiben.“ Außerdem sollten nicht nur vermeintliche Verpflichtungen eingetaktet, sondern auch Zeiten für Müßiggang wie ein Termin geplant werden.

„Viele Menschen würdigen sich selbst nicht genug“

„Viele Menschen würdigen sich selbst auch nicht genug“, erklärt der Politologe. Seine Zeit besser einzuteilen sei immer auch „ein Beitrag zur Steigerung der Lebensqualität und der Dienst am eigenen Seelenheil.“ Um nicht immer in Stress zu geraten, sowie bei Problemen mit der Pünktlichkeit, rät der Zeitexperte zum Einbau von Pufferzeiten.

Wenn mal wieder etwas nicht klappt wie gedacht, lohne sich die Frage: „Was blockiert dich?“ Als Motivation gilt sein Gedanke: „Probleme sind veränderbar, wir können fast alles selbst gestalten.“ Und wer immer noch in Zeitdruck gerät, weil zu viele Aufgaben zu bewältigen sind? Da rät Dr. Christian Danz: „Man muss auch lernen, Nein zu sagen.“