﻿Rostocker DJane Tante Konstante international bekannt! Warum die 26-Jährige in Costa Rica auflegt

Am Mischpult ist DJane Tante Konstante in ihrem Element – hier beim Moingiorno-Festival im August 2022 in Schwaan bei Rostock.

Rostock/Jacó. House und Techno lege sie am liebsten auf. Ihre Augen strahlen, wenn Marie Schmitt von der Musik erzählt. Sie ist per Videotelefonat zugeschaltet, denn knapp 9600 Kilometer und sieben Stunden Zeitverschiebung trennen sie gerade von Rostock. Noch bis Mai lebt die junge Frau in Mittelamerika und legt dort als DJane Tante Konstante auf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Knöpfe drehen, Regler hoch- und runterschieben, den optimalen Sound für ihr Publikum rausholen – das macht die 26-Jährige als Ausgleich. Studiert hat die gebürtige Saarländerin, die als Teenager nach Rostock gezogen ist, Medizinische Biotechnologie. Das Labor habe es ihr angetan. Seitdem sie im Corona-Jahr 2020 nach Jena zum Masterstudium gezogen ist, kam eine neue Leidenschaft dazu. „Damals habe ich mich bei einem DJ-Workshop angemeldet, um neue Leute zu treffen. Anders war das in dieser Zeit leider nicht möglich“, blickt Marie, die lieber Mary genannt wird, zurück. Und „schwuppdiwupp“ sei sie dort Stammgast gewesen.

„Hauptsache keine Charts“, findet DJane Tante Konstante

Ihre Mentorin, DJ Sinah, brachte ihr damals die nötigen Fähigkeiten bei. Die DJane aus Jena ist Teil des Kollektivs „Women of Techno“, das sich dafür stark macht, mehr Frauen auf die Bühnen Deutschlands zu holen. Marie Schmitt sollte eine weitere sein. Den ersten Auftritt als DJane Tante Konstante hatte sie noch in Jena, kurze Zeit später kam sie nach Rostock zurück. „Ich wollte wieder in die Hansestadt.“ Hier hat sie sich dem „Kontrastkollektiv“, einem Verbund aus verschiedenen DJs und Künstlern, angeschlossen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rostock hört Techno. Das sagt Marie Schmitt zumindest. Für sie war klar, dass sie elektronische Musik auflegen wird. Die höre sie selbst am liebsten. Wobei: „Wenn man nur noch House und Techno auflegt, kann man das irgendwann nicht mehr hören.“ Alternativ höre sie in ihrer Freizeit Ambient. Eine Form der elektronischen Musik, die auf ruhigere und längere Töne setzt. „Hauptsache keine Charts“, sagt sie und lacht.

Ein Zufall brachte sie ans DJ-Pult in Costa Rica

In Rostock hat sie schon auf Open Airs, in Clubs oder auf Flohmärkten aufgelegt. Dass sie inzwischen für Publikum an der Pazifikküste von Costa Rica auflegt, hat einen einfachen Grund: „Im Dezember bin ich für ein halbes Jahr als Backpackerin nach Jacó in Costa Rica gereist. Ich wollte es warm haben und in ein Land, das für allein reisende Frauen sicher ist.“ Dort arbeitet Marie in einem Hostel an der Rezeption.

Wenn sie nicht gerade am Mischpult steht, genießt Marie Schmitt die Zeit am Strand in Costa Rica. © Quelle: privat

Über ein befreundetes Paar aus Chile, das sie 2019 in Vancouver kennengelernt und zufällig in Jacó wiedergetroffen hat, kam sie an ihren ersten Auftritt. „Die Leute dort haben meine Musik gefeiert. Hier in Costa Rica hören die Leute mehr House als in Rostock“, erzählt Marie Schmitt, während sie am Strand sitzt. Inzwischen hatte sie mehrere Auftritte dort, die nächsten sind schon geplant.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das bedeutet ihr Künstlername

Die 26-Jährige liebt es, die Musik zu fühlen. „Ich kann so viele Leute glücklich machen. Das ist ein tolles Gefühl. Mich macht es besonders froh, wenn Leute zu mir kommen und sich für die Musik bedanken.“ Für sie sei es das beste Hobby. Und ein Hobby solle es auch bleiben: „Ich habe mich doch nicht fünf Jahre durchs Studium gequält, um nichts damit anzufangen.“ Daher möchte sie nach ihrer Rückkehr nach Rostock im Mai in die medizinische Forschung.

Als DJane Tante Konstante verdient sie sich bloß ein Taschengeld dazu. Woher der Name kommt? „Der Name hat mich gefunden. Ich bin Tante von drei wundervollen Nichten, die meine beiden älteren Schwestern zur Welt gebracht haben. ‚Tante Konstante‘ klingt melodisch. Das gefiel mir auf Anhieb!“

Lesen Sie auch

Wer in ihre Deep-House- und Dub-Electro-Stücke mal reinhören möchte, findet sie unter www.soundcloud.de/tantekonstante.