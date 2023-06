﻿Rostocker Drogenkurier muss ins Gefängnis: Warum er mehr als ein Gehilfe war

Rostock. Stephan H. ist mehr als nur ein Gehilfe gewesen – zu dieser Entscheidung ist das Landgericht Rostock am Montag gekommen. Der heute 48-Jährige ist zu vier Jahren Haft verurteilt worden, weil es die Kammer als erwiesen ansieht, dass er am Handel von insgesamt 14 Kilogramm Drogen wie Marihuana, Haschisch und Kokain beteiligt gewesen war.

Das Urteil, das aktuell noch nicht rechtskräftig ist, nahm der Rövershäger emotionslos entgegen. Lediglich, als der etwa zwei Meter große Mann in Fußfesseln wieder aus dem Gerichtssaal herausgeführt wurde, nutzte er die Chance, eine Frau aus dem Publikum zu umarmen. „Du schaffst das schon“, sprach sie ihm Mut zu.

Angeklagter spielte keineswegs untergeordnete Rolle bei Drogengeschäften

Laut Anklage war Stephan H. von September 2020 bis Februar 2021 in sieben Fällen als Drogenkurier – unter anderem in Rostock – involviert. Die Drogen, bei denen er als Bote fungierte, hatten einen Gesamtwert von 122 900 Euro.

Über ein Kryptohandy, mit dem Kriminelle außerhalb des normalen Netzes mit verschlüsselten Telefonen miteinander kommunizieren, habe er Termine für Übergaben organisiert, Verstecke in Lütten Klein, Schmarl oder Reutershagen vorbereitet und die Qualität der Waren kontrolliert, führte die Richterin bei der Urteilsverkündung aus. Für fünf dieser Dienste erhielt der 48-Jährige 1350 Euro. Die zentrale Frage des Prozesses: War er Mittäter oder nur Gehilfe?

Wie die Chatprotokolle des Kryptohandys, die Europol dem Landeskriminalamt in MV zugespielt hatten, beweisen, habe der Angeklagte keineswegs nur eine untergeordnete Rolle bei den Geschäften gespielt, erläuterte die Richterin weiter. Er sei in das gesamte Erwerbsgeschäft einbezogen gewesen – auch wenn er nicht vollkommen gleichberechtigt gewesen sei. Beispielsweise war er nicht in die Preisabsprachen involviert.

Rostocker Prozess um Drogenkurier: Reue trotz „krimineller Energie“

Was zugunsten des Angeklagten ausgelegt wurde: Bei der Übergabe von Kokain sei Stephan H. deutlich distanzierter gewesen. Trotzdem habe er in Kauf genommen, dass das Rauschgift gewinnbringend verkauft werden sollte. Außerdem wirkte sich entlastend aus, dass der 48-Jährige bereits vor seiner Verhaftung von dem Milieu distanziert und sein Fehlverhalten eingesehen hatte.

Das Gericht attestierte dem Angeklagten eine „ziemlich kriminelle Energie“, betonte aber, dass die gezeigte „aktive Reue“ glaubwürdig sei.

OZ