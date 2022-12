﻿Rostocker Edeka setzt komplett auf Selbstbedienung: Was dahintersteckt und wie Kunden reagieren

Knapp einen Monat ist es her, dass der Edeka-Markt in der Rostocker Innenstadt einen drastischen Schritt gewagt hat. Hier gibt es jetzt nur noch SB-Kassen – doch der Umschwung im Lebensmittelhandel schmeckt nicht jedem Kunden. Mancher fragt sich, was mit dem Personal passiert ist. Der Chef hat die Antwort.

Stadtmitte. Mit einem fokussierten Blick steuert eine Seniorin mit ihrem Rollator die Kasse bei Edeka in der Breiten Straße an. Kurz vorher bleibt die Frau verdutzt stehen. Denn das Einkaufen, wie sie es kennt, ist in dem Rostocker Markt Geschichte: Wo die Kunden sonst am Kassenband darauf warten, bedient zu werden, ist hier nur schmale Technik geblieben. Lediglich zwei Mitarbeiterinnen stehen zwischen den Selbstbedienungskassen und sehen nach dem Rechten. Gleichzeitig sind die Frauen mit den schwarz-gelben Shirts die helfenden Hände. Eine von ihnen winkt die Kundin mit den weißen Haaren heran, scannt mit ihr die Artikel ein.

Das neue Einkaufserlebnis löst bei den Rostockern gemischte Gefühle aus. „Das ging alles so schnell“, sagt die 60-jährige Christiane Solibieda, die ebenfalls in der Innenstadt unterwegs ist, mit Blick auf den Umbau. „Ich könnte heulen.“ Vor allem für ihre Generation und ältere Menschen sei es schlimm, dass SB-Kassen jetzt der Standard in dem Laden sind. „Omis und Opis, die unterhalten sich gerne.“ Das Einkaufen im Alleingang findet sie schade, unpersönlich – und erschreckend.

Christiane Solibieda (60) hält nicht viel vom Einkauf im Alleingang. Sie findet SB-Kassen unpersönlich. © Quelle: Jessica Orlowicz

Der Grund: Die Rostockerin fragt sich, wo das Personal abgeblieben ist. Eine Sorge, mit der sie nicht allein ist. „Da haben sich die Leute, die vorher an der Kasse waren, bestimmt über die Kündigung gefreut, so kurz vor Weihnachten“, vermutet Kundin Daniela Westphal.

Nur noch SB-Kassen: Darum setzt der Chef auf das Konzept

Seit fast einem Monat setzt der Markt auf das Konzept der Selbstbedienung. Ziel ist laut Inhaber Ingolf Schubert, den Mitarbeitern mehr Zeit freizuräumen. Die Abteilungsleiter, die sonst oft im Tagesgeschäft eingesprungen seien, hätten so die Chance, sich auf ihre Abteilung zu fokussieren. Das bedeute im Umkehrschluss einen besseren Einkauf für den Kunden. „Wir werden etwa im Bereich Obst und Gemüse viel häufiger mit Verkostungen arbeiten“, sagt der 43-Jährige.

Kilian Rohde (24), stellvertretender Marktleiter aus Rostock sagt: „Wir als Mitarbeiter haben jetzt mehr Zeit, uns um die Kunden und das Sortiment zu kümmern.“ © Quelle: Martin Börner

Gleichzeitig habe der Umbau Mitte November ein Platzproblem gelöst. Wo früher nur acht Kassen hinpassten, sind heute zwölf dauerhaft im Einsatz – aus Sicht des Inhabers ebenfalls ein Vorteil. Die Warteschlangen bis zur Fleischtheke, die das vorherige System ausgelöst habe, seien Vergangenheit. Gleiches gilt für die Kassen mit Personal. „Das war sehr mutig von uns“, lautet Schuberts Fazit über die Entscheidung, den Markt neu zu gestalten.

Vor dem Kassenbereich sind Schilder angebracht, wo Kunden wie bezahlen können. © Quelle: Martin Börner

Rostocker teilweise skeptisch

Nichtsdestotrotz eint die Sorge um die Großmütter und -väter der Hansestadt einige Rostocker. Zwar habe Kundin Cornelia Bohm sich mittlerweile eingefuchst. „Für ältere Menschen wird das allerdings schwierig.“ Dass die modernen Kassen sich vor allem an die jüngere Generation richten, glaubt auch Till Schönfeldt. „Ich finde die sehr gut, habe aber gesehen, dass sie für Rentner manchmal eine Hürde sind“, schildert der 20-Jährige seine Erfahrungen.

Darüber hinaus bezweifeln Kritiker angesichts der vielen notwendigen Erklärungen, dass der Einkauf im Alleingang schneller vonstattengeht. „Immerhin hilft jahrelange Kassenerfahrung dabei, Strichcodes zu finden“, sagt Haiko Ohde. Der zwölfjährige Ian-Kelvin Petersen pflichtet ihm bei. „Wenn man einen großen Einkauf hat und das nicht gewohnt ist, dauert das auch mal länger.“

Edeka-Chef: Großteil freut sich über den Umbau

Dass der technische Fortschritt im Lebensmittelhandel einem Teil der Kundschaft nur bedingt schmeckt, weiß der Inhaber. Seiner Einschätzung nach reagierten 60 Prozent der Menschen positiv auf den Umbau vor wenigen Wochen, 30 Prozent negativ. Und die übrigen 10 Prozent? Die hätten sich „total aggressiv“ gezeigt. So oder so: „Es war ein krasses Feedback“, sagt Ingolf Schubert.

Manche Sorge sei zwar nachvollziehbar, doch unberechtigt. Von den 60 Beschäftigten in der Breiten Straße arbeiten dem Chef zufolge alle auch nach der Umstellung in dem Laden. Sie kümmerten sich jetzt etwa um den Service zwischen den Kassen. Das findet der 43-Jährige sogar persönlicher als zuvor: „Da ist keine Barriere mehr, die Kollegen sind näher am Kunden.“ Sie unterstützten auch die Älteren beim Einkauf, packten ihnen sogar die Tüte.

Der Inhaber mehrerer Edeka-Märkte in Mecklenburg-Vorpommern hält am Konzept fest. Aus seiner Sicht ist die Selbstbedienung im Supermarkt die Zukunft. „Die herkömmlichen Kassiertätigkeiten wird es in zehn Jahren nicht mehr geben“, vermutet er.

79-Jährige kauft regelmäßig in der Rostocker Innenstadt ein

Einigen Kunden würde das wohl nichts ausmachen, auch das zeigt die Umfrage in der Innenstadt. Sie gehen ohne Restzweifel an das Thema heran. „Ich finde die neuen Kassen besser als normale“, sagt Linda Kramm, die in der Nähe des Marktes arbeitet. Auf die Frage, ob durch die Selbstbedienung jemand ausgeschlossen wird, findet die 29-Jährige klare Worte: „Daran müssen sich die Älteren gewöhnen – es klappt ja auch in anderen Ländern.“

Der lebende Beweis dafür, dass das möglich ist, kreuzt mit einer pinken Jacke und passender Mütze die automatische Tür des Marktes. Johanna Uentz ist 79 Jahre alt und Stammgast, weil sie im Umkreis wohnt.

Johanna Uentz (79) kauft regelmäßig im Edeka-Markt in der Breiten Straße ein. Ihr macht das neue Konzept nichts aus. © Quelle: Jessica Orlowicz

Sie sagt: „Das Konzept gefällt mir gut, vorher hatte ich keinen Platz an der Kasse.“ Mit dem Scanner herumzuhantieren, sei für sie kein Problem. „Ich kann auch mit dem Handy umgehen“, betont die Rostockerin. „Bloß mit der Karte zahle ich ungerne.“ Zum Glück ist im modernsten Edeka der Hansestadt auch Barzahlung möglich.

Von Jessica Orlowicz und Alexander Kalski